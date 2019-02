Chomutovsko - Nešťastná událost měla i své světlé okamžiky. U autobusového nádraží v Jirkově se na konci ledna odehrála dopravní nehoda, kdy auto srazilo matku a dvě malé děti.

Markéta Petrová (vpravo) a učitelka první pomoci Andrea Kurucová. | Foto: archiv SZŠ Chomutov

Na místě byla jako jedna z prvních shodou náhod i studentka chomutovské zdravotnické školy, která jim poskytla první pomoc. Vysloužila si za to pochvalu ředitele i ocenění od lidí na sociálních sítích.

Osmnáctiletá Markéta Petrová vyrazila v sobotu 26. ledna kolem 20. hodiny na nákup do večerky. „Pak jsem viděla tu nehodu. Na místě už zasahoval Martin Tuček, který pomáhal ženě, co ležela na zemi. Já jsem vyrazila k dětem,“ vypráví Markéta.

Jeden z chlapců utrpěl mimo jiné zjevné poranění páteře. „Pořád mi usínal, takže jsem se ho snažila udržet vzhůru, než přijede záchranka. Doma mám mladšího sourozence, tak vím, jak na to. Vyprávěla jsem mu pohádky, cinkala s klíči,“ popisuje Petrová. Trojici zraněných dopravili záchranáři do ústecké nemocnice ve stavu mimo ohrožení života.

Za svoji aktivitu, kterou učitelskému sboru prozradily spolužačky, si studentka vysloužila pochvalu od ředitele školy i uznání na sociálních sítích. Ona sama je ale především ráda, že dokázala zachovat chladnou hlavu a být na místě užitečná. Také oceňuje přípravu, kterou ve škole dostala. „Chodím do kroužku první pomoci a přesně jsem si vybavovala jednotlivé kroky, které nás paní učitelka učila,“ usmívá se Petrová. Není bez zajímavosti, že střední zdravotnická škola v Chomutově má na akceschopné studenty velké štěstí.

„Naši studenti už zasahovali u řady nehod a ukázali se jako perfektně připravení. Loni dvě studentky poskytly první pomoc ve vlaku při cestě do školy, kde zkolaboval muž,“ vzpomíná vedoucí učitelka školy Marcela Malíková. „Byli to taky naši studenti, kteří první přišli před sedmi roky k nehodě na Palackého ulici, kdy řidička na přechodu srazila dvě děti,“ doplňuje Malíková.

Markéta Petrová (na snímku vlevo) se spolužáky loni vybojovala i třetí místo v soutěži první pomoci v Ústeckém kraji. Foto: archiv SZŠ Chomutov

Leckdo by možná řekl, že poskytnout první pomoc je povinnost každého z nás. Tak jednoduché to ale není. Podle dlouhodobých průzkumů se lidé první pomoci obávají a až jedna třetina z nich přiznává, že ji neumí. Lidé si nevěří, že to zvládnou, případně se bojí nakažení z krve zraněného. Podle Markéty Petrové bývá taková obava zbytečná. „Mozek se automaticky přepíná do režimu ‚Musím‘. Co se vlastně stalo a hlavně mohlo stát hrozného, mi došlo, až když jsem seděla zpátky doma,“ vypráví Petrová.

„Neposkytnout první pomoc nelze, já si to vůbec nedokážu představit. Přestože třeba pravidlo zlomit žebra při masáži srdce zní strašně. Nejdůležitější ale je zachránit život,“ uzavírá budoucí záchranářka.

Kde se naučit první pomoc?Pokud sami váháte nad svými schopnostmi ze zdravovědy, můžete jistotu získat v kurzech první pomoci. Předním organizátorem kurzů první pomoci je Červený kříž. Podle jeho statistik se jich ročně zúčastní kolem padesáti tisíc lidí. Informace o kurzech naleznete na webu kurzyprvnipomoci.eu.