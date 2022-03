Denisa Pešková se rozhodla poprvé v životě pro samostatné bydlení. Přihlásila se do losování o městské, startovací byty za zvýhodněný nájem a navzdory několikanásobnému převisu zájemců měla štěstí a los ji jednopokojový byt přisoudil. „V prosinci mi z magistrátu napsali, že je všechno v pořádku. Ještě na začátku března se zdálo, že je vše na dobré cestě. Už jsem se těšila, jak si budu zařizovat byt,“ říká mladá žena.

Jenže týden poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu, zastupitelé města přijali na návrh opozice usnesení, které magistrát zavazuje zajistit volné ubytovací kapacity pro ukrajinské běžence. „Zastupitelstvo města rozhodlo, že nabídne České republice, případně organizacím zajišťujícím pomoc uprchlíkům volnou ubytovací kapacitu pro umístění ukrajinských občanů, kteří opustili svoji zemi z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině,“ píše se v březnovém rozhodnutí zastupitelů.

Úředníci magistrátu následně usoudili, že text usnesení se může týkat i dosud nepředaných startovacích bytů, říká náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek: „Zbývajících sedm bytů bylo do vyjasnění rozhodnutí zastupitelstva odborem majetku pozastaveno. Já se jim nedivím, že nechtějí rozhodovat podle svého svědomí. Nejsou schopní rozlišit, co zastupitelstvo považuje za byt volný, za byt neobsazený. Volný byt je z hlediska majetku takový, na který není žádná smlouva.“

Denisa Pešková ještě smlouvu na byt podepsanou neměla, a tak místo klíčů od bytu dostala e-mail, kde jí úředníci ze Odboru správy majetku píší, že jí přislíbený byt má sloužit jako volná ubytovací kapacita pro ukrajinské uprchlíky. „Chápu, že je to nelehká situace. Ukrajinci nemají kam jít, ale ať je neupřednostňují, jsme v Česku,“ myslí si Denisa Pešková.

Opozice žádá vyjasnění

Opoziční zastupitel Pavel Vrbický říká, že se úředníci měli nejdřív obrátit na zastupitelstvo a věc si s ním vyjasnit: „To usnesení, a to je problém všech usnesení, je napsané obecně. A kde není vůle, tam není cesta. Pokud měla správa majetku nějaké pochybnosti, jak ho má naplnit, tak se měli někoho zeptat a ne rovnou vymyslet tento způsob. Je to nešťastné a doufám, že to nebyl záměr k vyvolání nějakých vášní proti Ukrajincům,“ dodává politik za Piráty.

Opozice chce v úterý na jednání zastupitelů původní usnesení o ubytovacích kapacitách pro ukrajinské uprchlíky vyjasnit, aby bylo jasné, že se netýká vylosovaných startovacích bytů. Podobný plán má i vedení města, tvrdí Pavel Marek: „Abychom jasně definovali, co považujeme za ubytovací kapacitu, protože předtím byli úředníci pod velkým tlakem.“

Na úterním zastupitelstvu si chce také vedení města s opozicí ujasnit, jak velké kapacity vlastně může Hradec Králové pro pomoc běžencům poskytnout. Zatímco opoziční Piráti mluví o tom, že radnice má k dispozici sedm desítek volných bytů, náměstek pro majetek to odmítá: „Máme byty neobsazené, ale to jsou byty v takovém stavu, že se tam připravuje například generální rekonstrukce. Některé byty jsou třeba blokované dědickým řízením. Město si také musí pro mimořádné případy nějaké volné byty nechat,“ říká Pavel Marek. Podle něj má Hradec Králové skutečně volné pouhé jednotky bytů.