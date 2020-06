„Vrátíme konec školního roku téměř do normálu. Epidemiologická situace je příznivá. Chceme školám umožnit, aby akce, které se váží ke konci školního roku, tedy předání vysvědčení, rozloučení se závěrečnými ročníky anebo focení, mohly proběhnout téměř jako v běžném školním roce,“ vysvětlil důvod změn v pondělí 15. června ministr školství Robert Plaga. Původně ale měli žáci přicházet pro závěrečné vysvědčení po skupinách, tak aby se co nejméně potkávali.

Musíme se řídit hlavně naším vlastním zdravým selským rozumem, komentují změny ředitelé škol na Vysočině. Podstatně drsnější komentáře se objevují na serveru Česká škola. „Tohle už je jen taková třešnička na dortu všech zmatků, které jsme pod vedením našeho milého Plagy museli absolvovat," stěžují si tam rozladění pedagogové. Stále totiž platí že žáci musejí při vstupu do školy předložit čestné prohlášení a do škol nebude moci nikdo s příznaky virového onemocnění.

„Koronavirus nám hodně zkomplikoval situaci a nezbývá, než se řídit zdravým rozumem,“ konstatovala Milena Popelová, ředitelka základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. Rozdávání vysvědčení ve škole se uskuteční po osmé ráno v jednotlivých skupinách, ve kterých se děti po otevření škol učily. Pro vysvědčení si přijdou i žáci, kteří do školy nenastoupili. „Samozřejmě za dodržení hygienických opatření. Nebudeme situaci zbytečně komplikovat,“ konstatovala ředitelka Popelová.

Žádné zbytečné komplikace

V základní škole v Přibyslavi podle ředitelky Jaroslavy Janů nastoupila do školy po uvolnění bezpečnostních opatření asi jedna třetina dětí.

„Situace bude vypadat následovně. Žáci si přijdou pro vysvědčení ráno do školy. Nebudeme vymýšlet komplikovaná bezpečnostní opatření, aby se žáci při předání vysvědčení nepotkali, protože se zcela běžně potkávají venku,“ popsala ředitelka Janů základní průběh posledního dne školního roku. Rovněž se uskuteční závěrečný slavnostní ceremoniál, takzvané vyřazení žáků devátých tříd. „Bude to jako vždy na zámku, sice za potřebných hygienických opatření, ale tak jako každý jiný rok se slavnostním předáním závěrečného vysvědčení a pamětních listů,“ upřesnila ředitelka.

„Všichni jsme si zažili, že situace se měnila velmi dynamicky a rozhodování či doporučování tak má vždycky trochu chaotický nádech. Osobně bych přístupy ministerstva školství hodnotil s nadhledem a pochopením. Doufám, že v září se potkáme ve škole už v normálních podmínkách a budeme na tuto dramatickou epizodu vzpomínat a oživovat to pozitivní, co se objevilo,“ komentoval změny ředitel základní školy ve Ždírci nad Doubravou Ota Benc.

Pozvou všechny děti

Vysvědčení za druhé pololetí bude škola ve Ždírci vydávat ve dvou etapách. „Žákům devátých tříd na tradičním slavnostním vyřazení v pondělí 29. června ve ždíreckém kině za účasti rodičů a vedení města. Žákům prvních až osmých tříd vydáme vysvědčení v úterý 30. června, kdy se ve škole sejdeme již první vyučovací hodinu,“ popsal poslední den v základní škole Ždírec ředitel Ota Benc.

Do školy pravidelně dochází více než osmdesát procent dětí prvního stupně a sedmdesát procent žáků druhého stupně dochází na konzultace. „Tedy významná část žáků do školy už chodí. Rádi bychom poslední den pozvali všechny k předání vysvědčení a především k rozloučení s tímto podivným školním rokem. Požádáme všechny rodiče, aby poslali děti do školy, pokud přijít mohou. Domnívám se, že epidemiologická situace je natolik příznivá, že si můžeme tuto výjimku z pravidel dovolit,“ podotkl ředitel.

Vysvědčení na hřišti

Základní škola Masarykova v Telči se rozhodla předávat žákům vysvědčení venku na hřišti. Jak vysvětlil ředitel Karel Navrátil, žáci budou přicházet po osmé hodině ráno. „Celý průběh akce zdokumentujeme na fotografii, abychom měli památku na tento podivný školní rok,“ konstatoval ředitel Navrátil.

Dne 30. června si přijdou pro vysvědčení také žáci základní školy Komenského v Pelhřimově. „Způsob předávání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu budeme informovat rodiče prostřednictvím internetových stránek a dopisu, který bude předán prostřednictvím třídních učitelů,“ sdělila ředitelka Ivana Daňhelová.

V základní škole Jihlava Nad Plovárnou si žáci přijdou pro vysvědčení 26. června. „Žáky rozdělíme do dvou skupin po patnácti. Předávání vysvědčení začne v 8 hodin ráno, nejdřív jedna skupina, pak druhá. Žákům předá vysvědčení třídní učitel,“ popsal průběh závěru školního roku zástupce ředitele Dalibor Čáp. V pondělí a v úterý 29. až 30. června má jihlavská škola ředitelské volno.

Ředitelské volno budou mít poslední dva dny v červnu také žáci ve škole Palachova Žďár nad Sázavou. I tam bude konec roku podobný jako v jihlavské škole Nad Plovárnou..