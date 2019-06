ODS a ANO požadovaly po radních koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), aby vysvětlili, proč změnili hlasování o zrušení zadávacích řízení vypsaných Technickou správou komunikací (TSK Praha) na přestavbu Libeňského mostu v hodnotě až dvou miliard korun, které schválilo ještě předchozí vedení města.

V oficiálním zápise totiž bylo uvedeno, že pro hlasovalo šest radních a dva se zdrželi. Na zvukové náhravce přitom Hana Marvanová Kordová (STAN) jasně říká, že se chce zdržet kvůli (několikrát vyjádřeným pochybnostem) o vhodně zvolené variantě rekonstrukce kubistického mostu spojující Libeň a Holešovice, který je ve špatném stavu. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) se až dodatečně přihlásil s tím, že se rovněž zdržel.

Hřibův dopis opozici nestačí

„Je zjevné, že došlo k záměrnému falšování zápisu z jednání městské rady o výsledku hlasování, kterým radní rušili zakázku na rekonstrukci Libeňského mostu. Od radních budeme chtít důvěryhodné vysvětlení celé situace. Vysvětlení, které zastupitelům poslal ve svém dopise primátor Zdeněk Hřib, nám rozhodně nestačí,“ uvedl ještě před začátkem mimořádného zastupitelstva Zdeněk Zajíček (ODS).

Ve všeobecné rozpravě primátor odrážel útoky opozičních zastupitelů, v nichž postupem času rostla frustrace. Hřib pak upozornil na tříminutový časový limit pro jednotlivé projevy. Přesedkyně klubu ODS Alexandra Udženija upozornila, že Hlubuček se pod inkriminovaný tisk podepsal, jakože jej schvaluje, ale vzápětí se hlasování zdržel. „Nezlobte se na mě, ale vy se zamotáváte do svých vlastních lží. Neházejte politickou odpovědnost na úředníky magistrátu. Je to chucpe,“ rozohnila se Udženija, když narážela na zmíněný Hřibův dopis, kde situaci zlehčuje jako chybu při sčítání.

4/5 Tuto chybu v zápise jsem pak opravdu nechal opravit, a to bezprostředně poté, co se ke mně dokument dostal. Zdůrazňuji, že vše prošlo řádným schvalovacím procesem podle platných pravidel Rady. Nedošlo tedy k ničemu špatnému, jak nám někteří předhazují, ale k nedopatření. — Petr Hlubuček (@p_hlubucek) June 6, 2019

Pak se přihlásil ještě Petr Stuchlík, volební lídr hnutí ANO. „Jsem v politice krátce, takže to moc nechápu a nevím, co tak dlouze řešíme. Nějak se hlasovalo, něco na radě zaznělo a něco jiného bylo zapsáno. Neumím si představit jinou definici podvodu. Někdo nedbalostí, nebo záměrně zaměnil výsledky,“ uvedl u řečnického pultíku bývalý manažer Stuchlík.

Dobré dvě hodiny zastupitelé řešili, zda pustí osmnáctiminutovou nahrávku z dubnového jednání rady. Ve chvíli, kdy se odhlasovalo, že audiozáznam sálem nezazní, Michaela Krausová (Piráti) oznámila, že už se na přehrání pracuje. „Ježiš, jestli tohle není amatérismus, tak nevím, co to je,“ komentovala zmatky Udženija.

Svalování viny na úředníky? Humus

„Já jsem konečně pochopil, proč máme jiný zápis oproti hlasování,“ vyvolal smích opozičních zastupitelů exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS), který pak směrem k Hřibovi mluvil o zodpovědnosti za přijetí politického rozhodnutí. „Na to musíte mít koule,“ řekl poslanec a dodal, že něvěří tomu, že nové vedení metropole je transparentni a protikorupční. Svoboda byl společně s Tomášem Hudečkem (dříve TOP 09) u soudu kvůli kauze Opencard.

Ondřej Prokop (ANO) zmínil, že už na minulém jednání zastupitelstva členové koalice celou noc mlčeli: „Ale tady došlo k bezprecedentního falšování zápisu, přijde mi to jako naprostý humus, když to svalujte na úředníky. Doufám, že nám to vysvětlíte,“ obrátil se opět na lehce nervózního Hřiba, který však stále používal suchý a místy ironický humor.

Radní Kordová Marvanová pak potvrdila, že původní zápis byl v režimu 6-0-2, ale pak Hlubuček obešel kolegy a hlasování změnil na 7-0-1. „Nemám důvod to zpochybňovat,“ dodala radní pro legislativu a bydlení. Její kolega Adam Zábranský (Piráti), který má v gesci mimo jiné transparentnost magistrátu, rovněž krátce vystoupil s tím, že si nepamatuje, jak kdo zvedal ruce, ale že podporuje rekonstrukci Libeňského mostu.

Primátor Hřib pak zlehčoval námitky opozice a srovnával Libeňský most s Karlovým mostem: „Podle vás by tedy bylo lepší ho neopravovat zbourat a postavit technicky vyspělejší řešení, aby tam mohla jezdit auta.“ Předkladatel návrhu a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) se následně kvůli otcovským povinnostem omluvil. Opozici zajímalo, proč se na schválení tolik spěchalo a radní dostali rozsáhlý dokument obsahující odborné věci jen pár dní před jednáním.

„Bylo by dobře, kdyby se koalice rozpadla dříve, než se projekt začne realizovat. Bylo by to dobře pro pana primátora i pro Prahu,“ dodal Ivan Pilný z hnutí ANO. Jeho stranický kolega Radomír Nepil byl ještě radikálnější: „Když se rozpadnete, tak vás nezavřou.“ Podle zastupitelů ANO koalice údajné falšování zápisu nevysvětlila. ODS chce zařadit bod „Libeňský most“ na příští zastupitelstvo, které se koná 20. června, jinak svolá další mimořádnou schůzi. Čtvrteční vystoupení pražských zastupitelů pak dostalo tak trochu symbolický konec - přítomní politici se nedohodli na programu a primátor Hřib mimořádné jednání kolem sedmé hodiny uzavřel.