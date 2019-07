Z průmyslových areálů v brněnské Slatině nebo Maloměřicích a Obřanech se v budoucnu můžou stát obytné zóny. Výstavbu tam mají umožnit změny Územního plánu města Brna, které nyní připravili odborníci z Kanceláře architekta města.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Cvrčková Klára

Do současného územního plánu chtějí změny zapracovat v polovině příštího roku. Se vznikem úplně nového plánu politici počítají do tří let, kdy končí platnost stávajícího. „Na některé změny čekají obyvatelé Brna řadu let. Toto je cesta, jak postup urychlit, než bude mít město nový územní plán, který potřebuje především pro rozvoj bydlení a dopravy,“ uvedl městský architekt Michal Sedláček.