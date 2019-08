Na vlastníka silnice apeluje také dopravní policie i hodonínská radnice. „Žádnou úpravu neplánujeme,“ vyjádřili se však zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Problém řidičů je v překonávání široké a rušné silnice I/55 vedoucí z Břeclavi do Strážnice. „Spousta řidičů na hlavní silnici nedodržuje rychlostní limit 70 kilometrů v hodině. Těžko pak může člověk jedoucí z vedlejší silnice odhadnout, zda ji bezpečně přejede, či nikoliv,“ přiblížil Juřena.

Křižovatka smrti:

• Kříží silnici I/55 a vedlejší silnici z Hodonína do Rohatce.

• Za posledních sedm měsíců na ní zemřeli tři lidé.

• Pomohla by kruhová křižovatka, tvrdí policie i radnice.

Vlnu rozčilení nad nízkou bezpečností vyvolala především poslední tragická událost. Před několika dny tam při nehodě zahynuli dva mladí lidé a jeden utrpěl vážná zranění. „V souvislosti s tragickou nehodou zaslal Dopravní inspektorát Hodonín na krajský úřad podnět k jednání o křižovatce za účasti zástupců příslušných institucí. „Chceme, abychom společně stanovili postup pro zvýšení bezpečnosti křižovatky,“ uvedl mluvčí hodonínské policie Petr Zámečník.



Podněty, včetně návrhu na zbudování okružní křižovatky, podle něj policie dávala už v minulosti. „Mnohé však nebyly vyslyšeny,“ dodal.



Správce silnice se ale odkazuje jen na dopravní značení stanovené krajským odborem dopravy. „Nekázeň řidičů a dodržování pravidel silničního provozu není v kompetenci ŘSD, nýbrž policie. Aktuálně nepřipravujeme žádnou úpravu křižovatky,“ vzkázala vedoucí provozního úseku ředitelství v Brně Věra Hoderová.



Na změny si budou muset řidiči zřejmě počkat. „Připravujeme výstavbu dálnice D55, jejíž součástí je také řešení křižovatek na jejím tahu,“ dodala Hoderová.



Vedení hodonínské radnice chce ale řešení dřív. „Práce na výstavbě dálnice jsou ve stádiu přípravy a její realizace je otázkou několika let. Proto jsme o řešení bezpečnosti takzvané pánovské křižovatky jednali na ŘSD už začátkem roku,“ informoval starosta Hodonína Libor Střecha.



Zatím sází na prevenci třeba v podobě měření rychlosti. „Pomoci by mohly úpravy značení i vybudování okružní křižovatky. Dřív, než bude dálnice,“ upozornil.



Z policejních záznamů vyplývá, že za poslední čtyři roky se počet nehod na křižovatce zdvojnásobil, a to na devět ročně. Víc než třikrát vzrostl i počet přestupků. „Drtivou většinu z nich tvoří rychlost a nedodržování dopravního značení,“ upřesnil Zámečník.