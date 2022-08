Zdroj: Youtube

Ulehčení dopravní situace si vedení města zároveň slibuje od zavedení jednosměrného provozu ve směru k hojně navštěvovanému resortu Maximus, ten bude napojený směrem od nedalekých Rozbrojovic.

Někteří lidé se ale obávají, že budou mít k novému parkovišti příliš dlouhou cestu, proto doufají v zachování stávající parkovací plochy u přístaviště. „Parkoviště na Staré dálnici je pro mnoho lidí daleko. Pokud se bude upravovat prostor parkoviště u přístaviště, bylo by dobré něco udělat s těmi ohavnými stánky. Je fajn si koupit langoš a zmrzlinu, ale kdyby to vypadalo jednotně v nějakém stylu, člověk by měl hned větší chuť. Také dostatek laviček, odpadkových košů. Pokud bude jednosměrná silnice kolem přehrady, zvýší se frekvence aut kolem Rozdrojovic, kde chodí hodně pěších a není udělaný chodník. Je to nebezpečné,“ představila svůj názor třeba Brňanka Jana Šlancarová.

Dopravní obslužnost zajistí také nová okružní autobusová linka zahrnující zastávky Přístaviště, Sokolák, Kníničky, Bystrc a znovu Přístaviště. Na své si přijdou i milovníci lodní dopravy. Ta zažila v uplynulé sezóně rekordní návštěvnost. „Výlety parníkem na Brněnské přehradě jsou stále oblíbenější. Lodí minulý rok plul rekordní počet lidí, největší od 80. let. Pro větší komfort cestujících připravil dopravní podnik projekt na vybudování bezbariérové zastávky Pod Trnůvkou. Ta nahradí nynější zastávku Pod Trnůvkou, dříve známou pod názvem Cyklistická, která již nevyhovuje aktuálním bezpečnostním požadavkům,“ přiblížila před časem primátorka Markéta Vaňková.

Jihomoravský koordinátor Besipu Pavel Čížek upozornil na způsob, jakým by se mělo okolí přehrady upravit. Podle odborníka je potřeba zajistit změny tak, aby maximálně posílily bezpečnost dopravy v místě. „Musíme si uvědomit, že je tam obrovský pohyb cyklistů, pěších, hodně aut. V sezoně od jara do podzimu místo čelí obrovské zátěži,“ podotkl Čížek.