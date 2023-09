Obyvatelé jihočeských Českých Velenic upozornili na sociálních sítích na dopravní kuriozitu. Přímo uprostřed nově vybudovaného chodníku totiž stojí dopravní značka upravující maximální rychlost na 30 kilometrů v hodině. O past na nepozorné chodce nebo cyklisty ale nejde.

Značka vystupující z chodníku bavila sociální sítě. Město už ji nechalo odstranit | Foto: Deník/Jana Urbanová

Celá věc má jednoduché vysvětlení. „Značka na tomto místě stála už v minulosti a je možné si to ověřit i na internetových mapách. Pracovníci firmy, kteří v místě stavěli nový chodník, ji tam jednoduše nechali a zadláždili. Je to možná úsměvné, ale nebyl v tom žádný úmysl a prostě si to jen neuvědomili,“ vysvětlil investiční technik Petr Škerlecz.

Radnice by podle něj do budoucna ocenila, kdyby lidé hlásili podobné závady přímo na město například prostřednictvím formuláře na webu Českých Velenic.

Předávka stavby nového chodníku v Hanušově ulici navíc na základě některých dílčích reklamací ze strany města ještě neproběhla. „Celou stavbu organizovala společnost EG.D, která měla na práce nějakou subdodavatelskou firmu. My jsme ale vzhledem k některým nedostatkům, jako je například špatné hutnění, stavbu zatím nepřevzali,“ upřesnil starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.

Radnice již značku odstranila

Dopravní značku vystupující ze středu chodníku nechala radnice ještě během úterý odstranit a bude ji instalovat na jiné místo.