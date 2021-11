Rádoby vtipálci přitom zašli dokonce tak daleko, že v nepříliš věrohodné fotomontáži zneužili titulní stranu Zlínského deníku a také ženiny fotografie, z nichž některé jsou majetkem našeho vydavatelství.

Deník samotný se proti celé věci okamžitě ohradil a redakce oslovila i muže, který fotomontáž zveřejnil: do úterního večera na výzvu nereagoval.

Výtržnice Olina po návratu z vězení: Rozhodně bych chtěla normálně žít

Stále ve věznici

Z dobře informovaného zdroje se každopádně podařilo zjistit, že se jedná o naprostý výmysl. Oldřiška G. si momentálně odpykává trest v ženské věznici na Vysočině. „Tělo zmiňované ženy jsme nepřijali, ani k dnešnímu dni žádné informace o jejím úmrtí nemáme,“ reagoval pak na dotazy Deníku ředitel Pohřebnictví Zlín Milan Macura s tím, že dotazy v této věci byly během úterka časté.

Oldřiška G. ve Zlíně proslula častými nevhodnými výstupy, během nichž se na veřejnosti odhalovala, vykonávala potřebu, napadala kolemjdoucí nebo prodavače a úředníky.

„Olina“ je zase v „lochu“. Za své řádění v ulicích Zlína

Výtržnosti v opilosti ji přivedly už několikrát před soud, naposledy jí 30. ledna loňského roku Okresní soud ve Zlíně vyměřil nepodmíněný trest odnětí svobody v délce 15 měsíců. Podle obžaloby měla žena na správě sociálního zabezpečení napadnout mladou maminku šestiměsíční holčičky.

„Přebalovala ji v místnosti s přebalovacím pultem a na chodbě měla kočárek. Slyšela z chodby hluk, tak vyběhla, aby zkontrolovala, co se děje. Uviděla obžalovanou, jak kope do jejího kočárku. Nakonec obžalovaná s vulgárními výhrůžkami napadla poškozenou, nejméně desetkrát ji kopla,“ zaznělo mimo jiné v obžalobě. „Je to jeden z mála případů, kdy je s klientem těžká spolupráce,“ komentoval už tenkrát klientku advokát ex-offo Josef Kapušňák.

Patnáct měsíců ve vězení s ostrahou: verdikt pro "Olinu" není pravomocný

Podle něj se v současnosti jedná o podmínečném propuštění z výkonu trestu, protože už nastala doba, kdy by měla být jeho bývalá klientka z vězení propuštěna.

Její spis si také vyžádal Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Věznice, kde Oldřiška G. vykonává trest odnětí svobody, patří pod tento soud, což potvrdil i mluvčí Okresního soudu Zlín Petr Prokopius.