Česká padelová federace (ČPF) vznikla v roce 2015 a stejné datum založení má i Padel Club Ostrava (PCO).

„Padel jsem si vyzkoušel před pěti lety na prvním soukromém kurtu v Hodkovicích, které leží mezi Libercem a Jabloncem. Nadchl mě, takže jsem kolem toho začal běhat,“ prozradil Aleš Richter, předseda ostravského klubu.

Zatím má dvanáct členů, kteří jsou současně zaregistrovaní v ČPF. Ta zastupuje i hráče a hráčky ze zahraničí. „Třeba z Portugalska, Německa nebo Slovenska a všichni mají možnost se zúčastňovat českých turnajů,“ vysvětlil Richter.

Od loňského roku se konají v Písečné u Prahy a Berouně. V neděli Česká Padelová Tour 2019 poprvé zavítala do Ostravy. Slavnostně otevřela dva kurty pod širým nebem, které vznikly v areálu TJ Ostrava ve Varenské ulici. „Nejbližší byly předtím v Rakousku. Náš sport nikdo neznal, ale podařilo se mi sehnat pět investorů, kterým se zalíbil, a letos v únoru jsme začali stavět,“ přiblížil předseda Padel Clubu Ostrava zrod dvou kurtů, které jsou jediné v Moravskoslezském kraji.

Provoz na nich zahájil nedělní turnaj ČPT, od 1. června je mohou využívat i zájemci z řad sportovní veřejnosti. Startovalo šestnáct dvojic a z prvního triumfu na nových kurtech se radovali Lubomír Ježek s Milanem Prokšem, kteří ve finále porazili Petra Koudelku s Jiřím Macurou 6:2, 7:5.

Mezi účastníky byl i Viktor Byrtus, letošní juniorský mistr Evropy do 19 let ve squashi. Se spoluhráčem Pavlem Sládečkem došli až do semifinále, ve kterém podlehli celkovým vítězům turnaje 0:6, 1:6. „Všichni byli nadšení a bavilo je to,“ potěšilo předsedu PCO.

„Z federace máme do Ostravy přislíben ještě jeden turnaj v srpnu a finále v září,“ prozradil s tím, že pořádat by chtěli také samostatné turnaje pro ženy a mixy. „A také chceme pro padel nadchnout děti. Ve světě je to populární sport pro všechny, ale musíme jít postupnými kroky,“ poznamenal Richter a dodal, že v plánu je i vybudování kurtů v hale, aby se padel mohl hrát i v zimě.

Co je to padel

„Padel je sport, který je v posledních několika letech označován jako sport 21. století. Unikátní kombinace squashe a tenisu, obohacená o nové originální prvky, si již našla miliony příznivců po celém světě a pozvolna proniká i na území Čech a Slovenska. Hraje se ve dvojicích, přičemž týmy jsou od sebe odděleny sítí na hřišti o rozloze zhruba třetiny tenisového hřiště. Hrací plocha je ale částečně lemována zdmi, které mohou hráči v rámci pravidel využívat ve svůj prospěch.

A co je na tom všem nejlepší? Padel je pro všechny. Vybavení je již nyní jednoduše dostupné i na našem území (rakety jsou o něco menší než squashové a nemají výplet, míčky se podobají podhuštěným tenisovým). Vzhledem ke své povaze je to sport vhodný pro všechny typy rekreačních i profesionálních hráčů. Na věku či pohlaví tedy vůbec nezáleží!

Počítání bodů je stejné jako v tenise. Hraje se na dva vítězné sety. Za stavu 6:6 se hraje tie-break. Po lichých gamech si soupeři, při krátké pauze, vymění strany kurtu.“

Zdroj: Česká padelová federace