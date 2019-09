V práci pokračují restaurátoři dál. „Do zimy bude za přibližně stejnou částku jako loni opraveno dalších deset soch. S pracemi se začalo na jaře. Čtyři sochy si odvezli restaurátoři s sebou do dílny,“ uvedla mluvčí Slavkova u Brna Veronika Slámová.

Na obnovu soch vypsalo město veřejnou sbírku. Lidé do ní dosud věnovali desítky tisíc. Dřívější obnovu souboru čtyřiašedesáti soch podle Slámové komplikovaly soudní pře o vlastnictví. Do svého majetku je město definitivně získalo před třemi lety. Historicky cenné dílo vytvořili pro slavkovské panství Giovanni Giuliani a Ignác Lengelacher a pochází z období okolo roku 1700.

Stovky tisíc korun investovali v posledních letech do obnovy soch a památníků i ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Letos dali odborníci do pořádku zanedbanou sochu Bedřicha Smetany v zámeckém parku. Práce stály sedmdesát tisíc.

Loni nechalo město za sto osmdesát tisíc korun opravit Památník padlých hrdinů. O rok dříve obnovila restaurátorka pod tamním kostelem sochu Jana Nepomuckého za bezmála tři sta tisíc korun. „Tyto památky vnímám jako důležitou věc. Připomínají minulost a historické události. Nemělo by se na ně zapomínat,“ řekla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Do Velkých Bílovic na Břeclavsku se nedávno vrátil patron hasičů svatý Florián. Po několikaměsíční opravě znovu stojí před hasičskou zbrojnicí. K zrestaurování sochy z padesátých let minulého století se místní odhodlali kvůli jejímu špatnému stavu. Obnova přišla na téměř čtvrt milionu. Většinu nákladů pokryly dotace.

Nenechavé ruce vandalů

Na řadě míst na jihu Moravy neškodí historickým sousoším jen vlivy přírody, ale také ruce vandalů. Letos vandal poničil památkově chráněnou Sochu sv. Floriána z první čtvrtiny 18. století. Ta se nachází v areálu františkánského kláštera v Brně. Na plastiku světce s andílky házel dlažební kostky. Poškodil i okno a dveře kláštera. „Způsobil škodu za nejméně sto tisíc,“ informoval policista David Chaloupka.

Špatné zkušenosti s vandaly mají také v Blansku, kde poškozují vzácné litinové sochy na Wanklově náměstí. Sochy patří krajskému Muzeu Blanenska. Na náměstí jich stojí pět a jsou z produkce blanenských železáren.

Podle pracovníka muzea Milana Koudelky je na zvážení, zda místo soch na náměstí neumístit raději kopie. „Umístění historických soch na veřejných místech má svá pro i proti. Pro je samozřejmě skutečnost, že si je prohlédne bez omezení každý návštěvník Blanska. Proti je riziko vandalů. Ti se v minulosti zaměřili zejména na drobné a lehce poškoditelné části soch, které jsme pak museli nechat opravit,“ uvedl Koudelka.

