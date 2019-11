Velkou restauraci chystá do léta otevřít Znojemský městský pivovar. Firma tak dokončí svůj základní záměr obnovy části pivovarského areálu, který má v dlouhodobém pronájmu od města.

Vizualizace nové restaurace ve znojemském pivovaru. | Foto: archiv znojemské radnice

Dělníci se dali do práce před několika dny. „Odstranili jsme bývalou kuželnu a další nehodnotné skladové budovy i zeď do ulice Přemyslovců. Do dubna chceme otevřít první část nového provozu, zahradní restauraci s ocelovým pavilonem pro víc než dvě stě lidí. Budovu s restaurací pro podobný počet lidí plánujeme otevřít do letní sezony,“ řekl ředitel pivovaru Miroslav Harašta.