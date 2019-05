„K vydání této vyhlášky jsme přistoupili na základě podnětů občanů, neboť se hlavně na výpadovce na Vídeň, na ulici Evropská, prostitutky pravidelně objevují. Díky nové vyhlášce už budou moci strážnici městské policii možnost prostituci řešit,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois.

Ženy, které se živí prostitucí, si pohlídají republikoví i městští policisté. „Pokud přistihneme takovou ženu při přestupku hrozí jí pokuta do pěti tisíc korun nebo oznámení správnímu orgánu,“ přiblížil šéf znojemských strážníků Ivan Budín. Strážníci pokutovali prostitutky již dříve, jen v méně definovaném prostoru podle katastru Znojma.

Že se podaří prostitutky vyhnat z ulic a od silnice na Hatě, tedy od hlavní silnice ze Znojma na Vídeň, nevěří řada lidí. „Pokud bude poptávka, a vídám tam většinou auta s rakouskou značkou, bude i nabídka,“ konstatoval například David Holeček. Jak dodal, je pro ženy, které se věnují nejstaršímu řemeslu na světě lepší, když budou ve veřejných domech a privátech. „Venku na silnici jim podle mne hrozí větší nebezpečí,“ myslí si muž.

Znojmo je na jihu Moravy jedné město, které má dlouhodobě problémy s pouliční prostitucí. Třeba v Mikulově pracují už jen v nočních klubech. „Je to tak, poslední dva tři roky s nimi nejsou žádné problémy. U nás jsou už jen dva kluby u hlavní silnice E52,“ nastínil před časem velitel mikulovských strážníků Jiří Hamerník.

Jak dodal, myslí si, že úbytek podobných podniků se sexuálními službami likviduje internet. „Stačí se podívat, kolik existuje internetových seznamek. Dnes se přes internet seznamuje spousta lidí,“ naznačil Hamerník.

Větší klid v ulicích

Zastupitelé Znojma schválili také obecně závaznou vyhlášku, která omezuje provozní dobu hostinských provozoven, a další regulující používání zábavní pyrotechniky. O vyhlášce, která by omezila provozní dobu restaurací a diskoték v ulicích 17. listopadu, Tovární a Vídeňská třída se hovořilo už před dvěma lety. „V červnu 2017 projednávali zastupitelé petici občanů bydlících v ulicích 17. listopadu a Rooseveltova, v níž požadovali zajištění nočního klidu a pořádku, kde je dlouhodobě porušován provozem nočních podniků. My jsme z tohoto důvodu následně vydali vyhlášku zakazující pití alkoholu na vícero veřejných prostranstvích, to bylo na podzim 2017. Vloni v sezóně hlídal pořádek a noční klid v ulicích vedle Městské policie i antikonfliktní tým,“ připomněl starosta Grois.

Problémy se však vedení města nedaří vyřešit. „V naší ulici se nedá bydlet. Do rána tam lidé dělají hluk, znečišťují okolí, objevují se tam drogy,“ řekla zastupitelům jedna z bydlících, která si kvůli bezpečnosti nepřála zveřejnit své jméno.

Podle nově schválené vyhlášky budou muset být všechny restaurace, bary, pivnice, vinárny nebo diskotéky v ulicích 17. listopadu, Tovární a Vídeňská třída mít zavřeno zavřeno denně mezi třetí až šestou hodinou ranní. „To není řešení. Pokude se tam objevují drogy je věcí orgánů činných v trestním řízení, aby konaly. A na městě, aby odňalo licenci podnikům, které jsou v rozporu se zákonem,“ řekl zastupitel Jiří Kacetl.

Zastupitelé schválili vyhlášku regulující používání zábavní pyrotechniky. „Ta zakazuje používání takové zábavní pyrotechniky, jejíž intenzita omezuje veřejný pořádek. Ve významné dny jako je 31. 12. a 1. 1. a ve dnech Znojemského historického vinobraní je používání zábavní pyrotechniky dovoleno,“ vysvětlil mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková. Všechny tři vyhlášky nabývají účinnost patnáctým dnem po dni vyhlášení.