Kde konkrétně poukaz využijí? „Držitel poukazu si bude moci vybrat ze čtyř objektů. Z podzemí, radniční věže, hradebního opevnění a Expozice pivovarnictví. Dále je v nabídce prohlídka města případně návštěva letního kina ve dnech, kdy budeme promítat,“ vyjmenoval nabídku s názvem Znojmo Zadax ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

Po mírném váhání se do projektu zapojil také znojemský podnikatel v cestovním ruchu, zastupitel Lukáš David. „Dvakrát jsem si musel nabídku zapojit se do tohoto projektu přečíst. I když je totiž něco zdarma, vždy to nakonec někdo musí zaplatit. Pokud však jde o snahu přilákat do Znojma turisty a podpořit místní podnikatele, nelze proti tomu nic říct,“ řekl David.

Podpořil jsi znojemské hotely, kavárny, vinárny a další podnikatele? „Pak si zasloužíš poznat naše nejzajímavější turistické cíle zadax,“ hlásí kampaň Znojmo Zadax s hlavním komunikačním hasgtagem #mastozadax, kterou Znojmo a Znojemská Beseda pro letošní sezónu spouští. Reaguje tím na složitou situaci v souvislosti s bojem proti koronaviru.

„Pro zaměstnanost ve Znojmě je cestovní ruch důležitým odvětvím, které ale teď trpí. Turismus proto chceme využít jako nástroj pro podporu místních podnikatelů. Máme tu desítky různých provozů se stovkami zaměstnanců, se kterými chceme táhnout za jeden provaz,“ vysvětlil pointu starosta města Jan Grois.

Cílem projektu Znojmo Zadax je přivést turisty do Znojma v tom smyslu, aby své peníze utratili ve městě. „Naším primárním cílem není dostat do podzemí nebo na radniční věž dvakrát tolik turistů a vybrat více na vstupném, ale naznačit turistovi, že je skvělé se u nás ubytovat, zajít si tu na oběd nebo do kavárny a využít dalších atraktivit města, protože pak bude mít naše krásné památky, prohlídku města nebo vybrané akce volný vstup, tedy zadax,“ dodal Grois.

Do kampaně #mastozadax bude chtít radnice vtáhnout co nejvíce partnerů z oblasti ubytovatelů, gastroprovozů a dalších služeb souvisejících s turismem. „U restaurací a kaváren dostane turista poukaz, pokud u nich nechá alespoň 150 korun, pro ubytování platí hranice 500 korun a u ostatních služeb, kam můžeme zařadit půjčovny kol, kánoí, využití turistického vláčku, Vinobusu nebo například návštěvu objektů, které nejsou pod správou města, jako je znojemský hrad nebo rotunda, je výše útraty pro obdržení poukazu stanovena na 200 korun,“ doplnil místostarosta Podzimek.

Kampaň #mastozadax ve městě startuj 1. června a potrvá do konce září. Se zapojováním partnerů už radnice pracuje. „Budeme aktivně oslovovat aktéry v cestovním ruchu ve Znojmě, aby se zapojili. Budeme jim poskytovat také patřičnou marketingovou podporu. Celý systém je navíc hrozně jednoduchý. Stačí se zaregistrovat na adrese www.znojmozadax.cz, sdělit nám předpokládaný počet potřebných poukazů, které jim po navázání spolupráce následně připravíme k odběru. Podmínky spolupráce jsou nastaveny tak, aby pro budoucí partnery byly co nejvýhodnější a nejsnazší,“ přiblížil formu spolupráce Koudela.

