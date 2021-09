Ještě den před červnovým tornádem mohla Kristina Mertová oslavit své šestnácté narozeniny. Následný osudový čtvrteční večer spojený se zkázou způsobenou ničivým živlem prožívala studentka hodonínského gymnázia ve zcela jiné atmosféře.

Kristina Mertová dobrovolnice v červeném krizovém stanu v Mikulčicích. | Foto: Deník/Petr Turek

Zároveň pomalu začínala její dobrovolnická cesta do červeného krizového stanu v poničených Mikulčicích. „Když mamce volali ve dvě v noci, aby přijela do práce do Hodonína, tak jsem chtěla jet taky. Abych nějak pomohla. Taky jsem nechtěla nechat mamku odjet samotnou, když jsme nevěděly, jak to tam po tornádu vypadá,“ svěřuje se dívka z nedalekých Svatobořic.