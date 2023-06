Už více než půldruhého dne je na útěku z děčínské zoologické zahrady tlupa makaků, kteří se dostali z výběhu poté, co vandal poškodil elektrický ohradník. V lesích na Pastýřské stěně jich v úterý večer bylo šest, dva se podařilo odchytit a další pobíhá v těsném sousedství zoo, případně přímo na palisádách na okraji zahrady. Během úterý se staly terčem internetových vtipů.

Například twitterový a facebookový účet Děčínsko bedlivě sledoval jejich cestu městem a podařilo se mu zachytit okamžik, kdy jeden z makaků zrovna nahlížel do webových kamer na Pastýřské stěně.

Netrvalo to dlouho a stejná opice si zvědavě prohlížela kameru na Masarykově náměstí.

Akce Free Makak se propsala také do děčínského městského znaku, byť příležitostného. Jak uvedla Informační kancelář Děčín, lva dočasně nahradil ve znaku korunovaný opičák třímající v rukách parmu. V rybí říši zůstalo vše při starém.

Útěk děčínských opic velmi záhy přesáhl hranice města. Všímaly si jej nejen celostátní média, ale také známí lidé. Například Jakub Wehrenberg se o opičí cestě ze zoo dozvěděl na stránkách Deníku.

Pro některé uživatele twitteru je nastalá situace natolik neobvyklou, že ji neváhali označit bizárkem dne. S největší pravděpodobností se jedná o uživatele této sociální sítě, kteří nikdy na severu Čech nebyli. V opačném případě by jen pozvedli koutek do lehkého úsměvu.

Že je útěk děčínských makaků opravdu zásadním problémem srovnatelným s vysokou inflací nebo Českem na prvním místě dokazuje také sociální síť Facebook. Na té svolává Standa Nývlt demonstranty do Ústí nad Labem (do Děčína se asi bojí, s ohledem na uprchlé opice se není čemu divit) na akci s názvem Demonstrace za návrat makaků do děčínské zoo. Že bude srovnatelná s protesty vlastenců proti válce na Ukrajině ukazuje i počet lidí, kteří projevili zájem o účast. Do úterního večera jich bylo třicet.

Na stejnou dobu a stejné místo původně plánoval protestní setkání také Tomio Okamura. Nezbývá než doufat, že se s ním pořadatelé makačí demonstrace dohodnou a pan Tomio pochopí, co je v současné době největším problémem severních Čech. Prchající opice.

Co se vlastně reálně stalo? Vinou nezvaného návštěvníka, který večer v pondělí 12. června poničil elektrický ohradník u jednoho z výběhů, se do veřejného prostoru dostala celá tlupa makaků chocholatých. Muže, který má svobodu opic na svědomí, posléze zadržela policie.