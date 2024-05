Chovatelé ledních medvědů v pražské zoologické zahradě mají v současnosti plné ruce práce. Ve středu byla veřejnosti oficiálně představena nová medvědí dvojčata, která do Prahy přicestovala z Varšavy. Zoologická zahrada však přinesla i smutnou zprávu: V Kazachstánu nečekaně uhynul lední medvěd Tom, který Prahu opustil letos v březnu. Ředitel zoo Miroslav Bobek žádá prošetření případu.

Dvojčata ledních medvědů Gregor a Aleut dorazila do pražské zoologické zahrady na doporučení evropské koordinátorky chovu tohoto druhu poté, co v minulém roce uhynula medvědí samice Berta a v Praze tehdy zůstal pouze samec Tom.

„Příchod Gregora a Aleuta souvisí s tím, že v Zoo Praha vznikne nová moderní expozice pro lední medvědy, jinými slovy že jsme perspektivními chovateli těchto šelem,“ uvedl již dříve ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek.

Právě lední medvěd Tom byl na konci března letošního roku převezen do zoologické zahrady v kazašském Almaty, kde měl dostat šanci v chovu. Shodou okolností však ve stejný den, kdy pražská zoologická zahrada oficiálně uvítala nové medvědí bratry, přinesl Miroslav Bobek smutnou zprávu: Tom v Kazachstánu zemřel.

Medvěd přitom podle něj odcházel z Prahy bez příznaků jakéhokoli onemocnění a bez větších problémů proběhl i samotný transport.

„Následně jsme z Almaty obdrželi obrazovou dokumentaci a písemné zprávy. V poslední z nich z 15. dubna se výslovně uvádí, že ‚je medvěd v pořádku‘,“ uvedla pražská zoologická zahrada.

Mlčení kazašské zoo

To však bylo naposledy, co jim otázky na medvědův stav byly zodpovězeny. Další zprávu obdrželi až ve středu 22. května, tedy poté, co se pražstí chovatelé rozhodli, že Toma v Kazachstánu navštíví.

„Máme špatné zprávy. Medvěd Tom zemřel 4. května. Pitva prokázala, že příčinou smrti byla intoxikace organismu v důsledku chronického hnilobného zánětu čelních a nosních dutin s úplným ucpáním nosních průduchů s obsahem hlenu a nekrotickou hmotou, což vedlo k otoku mozku. Jedná se o dlouhodobé onemocnění. Medvěd přijel již nemocný z vaší zoo. Pitvu provedl nezávislý expert, profesor patologické anatomie vědecko-výzkumného ústavu. Všechny fotografie z pitvy jsou k dispozici. Veškerý materiál z pitvy bude zaslán vám a výboru EEP (Evropský chovný program, pozn. red.),“ stálo v ní.

Bobek nyní požaduje důsledné vyšetření Tomovy smrti. Zároveň se obrátil na EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, pozn. red.), velvyslanectví Česka v Kazachstánu i velvyslanectví Kazachstánu v Česku.