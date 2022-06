„Naposled jsem ho viděl před dvěma dny – a nemohl jsem se z toho vzpamatovat. Viděl jsem vyhublého, pasivního tvora, který byl téměř neschopen pohybu. To už nebyl Meloun. Veškerá veterinární péče bohužel nebyla nic platná. Je pravda, že na lachtaního samce byl Meloun již starý – dožívají se dvaceti let jako on, ale je velmi pravděpodobné, že hlavní příčinou jeho rychle se zhoršujícího stavu byly všemožné škodliviny, které se mu ve tkáních nakumulovaly z mořských ryb,“ napsal ředitel na svém facebookovém profilu s tím, že podrobnější informace zoo brzy přinese skrze své webové stránky a následně je bude doplňovat podle výsledků pitvy a laboratorních vyšetření.