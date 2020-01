Na pomoc Austrálii postižené požáry lidé do sbírky, kterou vyhlásila Zoo Praha, k pátku poslali bezmála 13,5 milionu korun, tedy zhruba 840 000 australských dolarů. Aktuální částku v neděli zveřejnil ředitel zoologické zahrady Miroslav Bobek, zástupci hlavního města a australského konzulátu v Praze. První statisíce dolarů už zoologická zahrada do Austrálie poslala.

Sto tisíc australských dolarů jde také do Adelaide Zoo. Z nich polovina je určena na pomoc poskytovanou zvířatům na veterinární klinice této zoo a rovněž na péči o postižené koaly z oblasti Mount Lofty Ranges. | Foto: Adelaide Zoo

„Podporu lze rozdělit do dvou základních okruhů. Jednak je to ta okamžitá pomoc, náprava bezprostředních důsledků a potom je to dlouhodobá, střednědobá pomoc na ochranu lokalit, konkrétních (živočišných) druhů, které jsou na pokraji zániku,“ vysvětlil Bobek.