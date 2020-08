„Tento druh je v naší zoo chován od roku 2016, kdy vystřídal nosály červené. K prvnímu odchovu došlo již v roce 2017. Tehdy přišla na svět dvojčata, konkrétně samec, který našel nový domov v belgické Zoo Planckendael, a samice, kterou je možné spatřit v rakouské Zoo Vídeň. Loňský rok pro nosály úspěšný nebyl. O to větší radost máme z letošních mláďat,“ přibližuje zástupce ředitele Lukáš Štěrba.

„Po zkušenostech z předchozích let jsme přistoupili k zvláštnímu režimu během odchovu. Na začátku června, kdy na samici začaly být zřetelné znaky březosti, jsme umístili samce mimo expozici. Samice je při odchovu velmi náchylná na okolní vjemy, proto také došlo k uzavření horního patra pavilonu exotária, kde se expozice nosálů bělohubých nachází. Samice porodila mláďata v porodním boxu, umístěném na stěně vnitřní expozice. V pátek 18. června došlo k prvnímu zaznamenání akustických projevů mláďat. Samice trávila většinu prvních týdnů s mláďaty uvnitř boxu. Zhruba po měsíci se již malí nosálové opatrně vydávali na obhlídku nejbližšího okolí. S přibývajícími dny a týdny se však stávali nebojácnějšími a odvážili se již na zem i do spojovacího tunelu k venkovní expozici. Striktní režim a uzavření pavilonu se nám vyplatily, jelikož matka obě mláďata odchovala,“ doplňuje Štěrba.

Samice řadu týdnů trávila s mláďaty v boxu a opouštěla ho hlavně v noci kvůli krmení. "S tím, jak mláďata rostla a začala být zvídavá, vžila se samice do role matky naplno. Malé nosály hlídá na každém kroku a chrání je před každým venkovním ruchem. A to i včetně nás,“ přibližuje podrobnosti odchovu ošetřovatelka Lenka Holubová. „Pohlaví mláďat prozatím neznáme. Nosály čeká v nadcházejících dnech veterinární prohlídka, která kromě jejich zdravotního stavu odhalí i zmiňované pohlaví. Samec se prozatím do expozice nevrátí, a to alespoň do doby, než mláďata dorostou,“ doplňuje ošetřovatelka.

O mláďata nosálů bělohubých je v evropských zoologických zahradách velký zájem. Je proto velmi pravděpodobné, že se brzy přestěhují jinam.

Nosálové bělohubí

patří mezi medvídkovité šelmy především Jižní Ameriky, kde obývají zalesněné oblasti. Jedná se o všežravce, kteří nepohrdnou masem, hmyzem, ovocem či vejci. V přírodě žijí samci samostatně, zatímco samice s mláďaty tvoří větší skupiny a s péčí o mladé si vzájemně vypomáhají.

(kyn)