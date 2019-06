Půl roku dlouhé přípravy skončily, nyní začíná samotné stěhování. V neděli v časných ranních hodinách se rozjede největší přesun nosorožců z Evropy do Afriky.

Zoologická zahrada vše naplánovala do nejmenších detailů. Pro každého nosorožce nechala vyrobit speciální železné bedny o rozměrech přibližně 1,6 krát 3,5 krát 2,3 metrů. V nich budou nákladními auty převezeni ze Dvora do Prahy, pak letecky do hlavního města Rwandy Kigali. Z Kigali pojedou nákladními auty do Akagery. „Předpokládaná doba nakládání zvířat a transportu je přibližně třicet hodin,“ spočítal Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo.

Pečlivý trénink

Zvířata začala s tréninkem na transport už loni na konci listopadu. Ke třem dvorským nosorožcům se připojili další dva z jiných evropských zahrad. Když si nováčci zvykli na nový dočasný domov ve Dvoře, začalo sbližování s místními nosorožci.

Seznamování zvířat ve dvorské zoo bylo pro úspěch transportu klíčové. Zvířata v dobré psychickém rozpoložení totiž snášejí cestování a změny mnohem lépe. „Podařilo se spojit v jednom výběhu tři nejmladší nosorožce Mandelu, Olmoti a Jasiri. Starší Jasmína a Manny se sbližovali jen přes hrazení,“ upřesnil zoolog Jiří Hrubý. Zahrada se totiž chtěla vyhnout případnému zabřeznutí samice ještě před transportem.

V dubnu začal trénink s přepravními bednami. Pokud by do nich totiž zvířata neuměla dobrovolně vlézt a vydržet v nich bez větších potíží, nemusel by se transport zdařit. Nejdřív nosorožci bednou jen procházeli, až později do ní ošetřovatelé dávali zvířatům krmivo, aby si zvykali se v bedně zdržet na delší dobu. „Zásadní je, aby zvířata neměla z bedny špatnou zkušenost. Vše ale probíhalo, jak jsme plánovali, zvířata s námi výborně spolupracují. Věřím, že jsou na cestu dobře připravená,“ prohlásil Jiří Hrubý.

Přesný harmonogram

Chystaný transport má přesný harmonogram. A také několik specialistů, kteří se o nosorožce budou během cesty starat. Zvířata budou celou dobu při vědomí, krmena, napájena a pod neustálým veterinárním dohledem. „Nejvíc stresující budou čtyři momenty: nakládání na auta tady v zoo, překládání v Praze do letadla, překládání z letadla na auta v Africe a vykládání z aut přímo v parku,“ uvedl veterinář a uznávaný specialista na transporty nosorožců Pete Morkel, který bude přímo v letadle u zvířat.

Ani po vypuštění nosorožců do rwandského národního parku v Akageře ale práce pro dvorské ošetřovatele neskončí. Na čas tam zůstanou a dohlédnou na aklimatizaci nosorožců. „Věřím, že si nosorožci úspěšně zvyknou a začnou se tam co nejdříve rozmnožovat,“ dodal ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas. Pokud se to povede, mohli by přispěli k založení nové populace v místě, kde byli před před rokem 2007 vyhubeni.

Převoz do Rwandy je největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Tomu odpovídá i cena. Letecká přeprava vyjde na 3,5 milionu korun, přepravní bedny stály asi 640 tisíc korun.