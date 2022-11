„Čekali jsme velký zájem. Ale toto nás opravdu překvapilo,“ říká s úsměvem pokladní Anna. „Lidé stáli ve čtyřstupech až po přechod, a to bylo ještě před otevřením,“ dodává.

Odhaduje, že za první hodinu mohlo do zoo přijít na tisíc návštěvníků. Že dnes budou mít napilno je nadmíru jasné. A u sezonního vstupu to není jiné. Parkoviště se hned z rána zaplnilo a kolem půl desáté, už přijíždějící auta jen kroužila a hledala volné místo.

Safari Park letos přivítal už půl milionu lidí. Hranice padla rekordně brzy

Je zřejmé, proč akce se zvýhodněným vstupným tak táhne. Rozdíl, jestli čtyřčlenná rodina zaplatí šest set nebo osmdesát korun, je značný. To potvrzují i návštěvníci. Paní Lenka Javoříková přijela do zoo přímo ze Zlína. „I když to počasí zatím není ideální, tak levný vstup si nemůžeme nechat ujít. Máme dvě malé děti a šetříme, kde se dá. Toto je pro nás skvělá příležitost, jak si udělat výlet za zvířátky a zbytečně neutratit,“ říká na vysvětlenou.

Magda Pekaříková vyjela časně z rána s přítelem z Vizovic. A fronty u vstupu je překvapily. „Mysleli jsme si, že v takovém počasí a hned po otvíračce budeme mezi prvními, ale spletli jsme se,“ říká s úsměvem. Ani tak plánu navštívit zoo o víkendu nelitují. „Oba s přítelem studujeme, takže peněz nemáme nazbyt. Jsme za tuto akci rádi a nějaké čekání v řadě nás neodradí,“ dodává.

Zoo LešnáZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Na nápor návštěvníků se připravila i Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO). Připravila desítku posilových spojů na trolejbusových linkách 4 a 5 k ZOO Lešná. „Předpokládáme v této souvislosti zvýšený zájem cestujících o přepravu z centra Zlína k zoo a zpět. Mimořádně proto obnovíme o víkendu všechny sezonní posilové spoje, které jinak provozujeme jen v letním období od dubna do září,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Posilové spoje, které budou o tomto víkendu zajíždět k zoologické zahradě, jsou označeny jako „4V“ nebo „5V“.

Nejúspěšnější sezona v historii

Zlínská zoo letos zažívá nejúspěšnější návštěvní sezónu. Poprvé v historii tam zavítalo 700 tisíc osob. Ve spojitosti s dosažením této výjimečné návštěvnosti se Zoo Zlín rozhodla poděkovat také občanům Zlínského kraje za jejich stálou návštěvnickou přízeň. Od 7. do 13. listopadu jim proto umožní návštěvu zoo za symbolických 20 Kč.

Návštěvnost 700 tisíc osob Zoo Zlín dosáhla v roce, kdy zřizovatel zahrady, statutární město Zlín, slaví 700 let od první zmínky o městě.

„Je až neuvěřitelné, jak se ty sedmistovky krásně sešly, vnímáme to jako další hezké propojení s městem. A svým způsobem je tato naše akce také poděkováním zástupcům města Zlína a Zlínského kraje za stálou podporu investičních projektů zoo a finanční pomoc s provozem,“ připomněl ředitel Roman Horský.

Návštěvníci zoo mohou procházku spojit také se svatomartinskými hody. „Restaurace Tyrol naproti zámku Lešná o víkendu připraví skvělé husí delikatesy, od předkrmů po hlavní chody, chybět nebudou ani svatomartinská vína,“ doplnila Romana Mikešová, vedoucí marketingu.