Vidět v metropoli daňka, lišku nebo například jelena mohou Pražané ve zdejších zookoutcích. Jejich prostory fungují jako detašovaná pracoviště Záchranné stanice pro volně žijící zvířata a pokračují tak v tradicích hájoven, u kterých býval výběh pro zraněné a ochočené jedince.

Některá zvířata v zookoutcích mají po úrazu trvalé následky, kvůli kterým by nadále v přírodě nepřežila, jiná byla lidmi vychovávána od mládětě a jsou ochočená. „Když si zvíře zvykne na lidskou společnost, nemůže se už vrátit do volné přírody. Hrozí, že bude za lidmi chodit, z toho pak můžou být problémy, jde o bezpečnost lidí i zvířat,“ vysvětluje Lucie Koukolíková ze zookoutku v Malé Chuchli.

Ten ubytovává nejvíce zvířat ze čtyř pražských zařízení, ve velkých ohradách jsou k vidění jeleni, daňci, mufloni i divoká prasata. „Máme zde přes třicet druhů zvířat. Velmi populární jsou u návštěvníků naše šelmičky: rys, mývalové, lišky,“ vyjmenovává své svěřence Koukolíková a ještě dlouho pokračuje s výčtem.

Zvířátkové Vánoce

Zookoutky zajišťují také vzdělávací programy pro školy a školky i pravidelné programy pro další návštěvníky. Největší úspěch měly loni tzv. Zvířátkové Vánoce, kdy přišla do Chuchle asi tisícovka Pražanů toužících přilepšit zvířatům a vidět je zblízka. Koukolíková ale upozorňuje, že zvířata se nesmí krmit, mohlo by to pro ně mít tragické následky už jen s ohledem na množství návštěvníků, kteří zookoutky projdou. Pokud jim chtějí něco přinést, mohou jídlo dát do určených boxů, ošetřovatelé jej pak zvířatům rozdělí.

Výjimkou jsou pouze edukativní programy pro děti, při kterých mohou malí milovníci přírody pod dohledem ošetřovatelů některá zvířata nakrmit. Popularitě se ale těší i noční programy, kdy se děti seznamují s nočními živočichy a přespávají v hájovně.

Rekonstrukce zookoutku na Kamýku

Za loňský rok se konaly v lesních zookoutcích akce pro 140 škol, kterých se zúčastnilo přes čtyři tisíce dětí. Další dva tisíce návštěvníků dorazily na Den mláďat nebo Světový den divoké přírody. Tisícovky návštěvníků pak volně přístupné zookoutky navštíví během svých procházek pražskými lesy.

V těchto dnech rekonstrukcí právě prochází zookoutek na Kamýku, kde vznikají dva nové výběhy a zázemí lesnického úseku. Místní kozy kamerunské byly zatím přemístěny jinam, aby je nestresoval hluk ze stavby. Rekonstrukce by se do budoucna mohla dočkat i hájenka a výběhy v Malé Chuchli. „Zvířata by si zasloužila lépe koncipované výběhy, které by zároveň zlepšily možnosti jejich pozorování pro návštěvníky,“ uvažuje Koukolíková s tím, že vše je ale zatím teprve v rozhodovacím a schvalovacím procesu.

Zookoutek Hostivařská Divoká zahrada již rekonstrukcí prošel v roce 2016. Návštěvníci v něm můžou z věží pozorovat ve dvou výbězích bílé daňky a muflony. „Je zde krásné jezírko s vodním ptactvem, které plánujeme obohatit o okrasné druhy, aby byl ruch na jezírku pestřejší a zajímavější,“ dodává Koukolíková.