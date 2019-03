Podle obsahu trestního oznámení jde o škody za více než čtyři miliony korun. „Nebyl nalezen majetek v hodnotě 1 081 396 korun a dále byl nalezen majetek v hodnotě 3 031 913 korun ve stavu zničeném nebo zcela nefunkčním,“ je v něm vyčísleno. „Z dokumentace a závěrů kontroly vyplývají důvodné pochybnosti jak o řádném fyzickém nakládání s majetkem tak i o jeho řádné evidenci,“ stojí dál.

Hloubkový audit v zooparku probíhal od loňského ledna do konce roku a věnoval se hospodaření v letech 2015 až 2017. Na světlo vynesl řadu nesrovnalostí. „Bohužel nejde o to, že by jen něco ulítlo, je to jeden velký nepořádek, který od té doby napravujeme, abychom ekonomiku dostali do nějaké roviny,“ nastínila ředitelka Fryčová. „Například není možné se vyznat ve smlouvách, protože obsahují rozdílné údaje, donedávna nám také z různých stran chodily pokuty,“ dokreslila. Musela proto obměnit celý ekonomický tým včetně hlavní ekonomky.

Záležitost má podle náměstka primátora Davida Dindy tři roviny. Jednou je podezřelý prodej majetku včetně například výletního vláčku lokálky Amálky, za nějž bývalé vedení koupilo automobil, který ale není kvalitní. Dále jde o chyby v účtování a do třetice nesoulad ve vyúčtování dotací, které do zooparku plynuly prostřednictvím města.

Hledání chyb

„Jsem přesvědčen, že si nikdo neodnesl peníze, ale z pohledu auditorů a účetních pravidel jsou buď špatně zaúčtované, nebo se k hospodaření přistupovalo chybně,“ uvedl náměstek. „Pro klid nás všech je potřeba vyloučit, že jsou peníze jinde, než ztracené v papírech,“ dodal.

Trestní oznámení je směřováno na neznámého pachatele, není totiž jisté, kdo měl v jednotlivých případech jakou odpovědnost. „Morální odpovědnost by jistě měla mít bývalá ředitelka, ale v trestně právní rovině to může být znalec nebo ekonom,“ vysvětlil primátor Chomutova Marek Hrabáč.

Hloubkový audit se v zooparku rozjel poté, co se změnilo jeho vedení. Radní totiž v říjnu 2017 odvolali tehdejší ředitelku Ivetu Rabasovou kvůli hrubému porušení. Stalo se tak po skandálu, kdy měli všehrdští vězni, najímaní na práce v areálu, melouchařit v zaměstnaneckém bytě. Město na post ředitelky prozatímně dosadilo jednatelku společnosti Kultura a sport Chomutov Věru Fryčovou a zadalo jí, aby provedla personální a ekonomický audit a organizaci připravila pro nového ředitele. Výběrové řízení zřejmě vedení města vyhlásí ještě letos. Před tím chce ale stanovit několikaletou koncepci zooparku, kterou bude nový šéf naplňovat.