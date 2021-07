Lidé na strakonickém sídlišti si zoufají: Jsme jen hračkou ve hře o teplo

Opustily je síly, humor i víra, že zvítězí zdravý rozum. Zůstalo snad jen malé světýlko naděje… „Zase jsme bez teplé vody. A to jen proto, že se dva lidé nemohou domluvit. Nedá se to popsat slovy, jak se cítíme, co prožíváme. Ještě že je teplo a nemusí se topit. Ale co bude dál?“

Co si obyvatelé strakonického sídliště Šumavská myslí o opětovném přerušení dodávek z teplárny? | Video: Deník/Petr Škotko

Ze slov obyvatelky sídliště Šumavská Zdeňky Machovcové mrazí v zádech. Nelze se vůbec divit tomu, že při této zpovědí odvrací oči. Obyvatelé strakonického sídliště Šumavská jsou totiž od úterý 22. června opět bez tepla a teplé vody. Teplárna zastavila dodávky tepla společnosti Energo. Ta obyvatelům sídliště smluvně zajišťuje dodávky tepla a teplé vody. Ředitel teplárny Pavel Hřídel tvrdí, že teplárna je v právu a že postupuje přesně v mezích zákona. „V květnu jsme se společností Energo podepsali smlouvy na dodávky tepla tak, jak nám to nařídil Energetický regulační úřad (ERÚ). Společnost si vždy na každý měsíc objednala přesné množství, které od nás plánovala odebrat. V květnu měla rezervované množství na úrovní 250 GJ, ale odebrali celkem 411 GJ. Za tuto dodávku nezaplatili. V červnu to bylo 120 GJ. Toto množství odebrala společnost Energo právě v úterý 22. června dopoledne,“ říká Pavel Hřídel. ERÚ podává trestní oznámení kvůli přerušení dodávek tepla ve Strakonicích Přečíst článek › Jednatel společnosti Energo Roman Němeček umístil své vyjádření na facebookové stránky své firmy. „Z naší strany je kupní smlouva dodržována korektně a tato další obstrukční záminka ze strany teplárny je opět naprosto fatální, zoufalá, nepřijatelná a v přímém rozporu se zákonem. Nikdy bychom si nedovolili takovéto obstrukční taktiky, kterých se teplárna neustále dopouští a ubližuje hlavně koncovým odběratelům. Bohužel, z naší strany nemůžeme dělat naprosto nic, jen čekat, jak celou situaci vyřeší Energetický regulační úřad, nebo čekat, zda někdo v teplárně dostane rozum,“ stojí mimo jiné ve zprávě. Tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort ale tvrdí, že úřad neustále apeluje na smírčí řešení. „Je jedinou jistotou, jak zabezpečit dodávky pro spotřebitele,“ říká mimo jiné Michal Kebort. Michal Kebort z ERÚ: Apelujeme na smírčí řešení Teplárna v úterý 22. června dopoledne opět odpojila teplo firmě Energo. Jako důvod uvádí, že ERÚ nařídil podpis špatné smlouvy a nebral ohled na námitky teplárny. Smlouvu v rámci sporného řízení navrhuje pouze navrhovatel, tím byla firma Energo Strakonice, navíc předpokládané množství odebraného tepla je údajem předběžným. Jde o bezprecedentní postup (odpojení), kdy byl zákazník okamžitě a bez upozornění odpojen, který nemá v České republice obdoby. ERÚ může smlouvu procházející sporným řízením upravit pouze v těch bodech, kde by odporovala požadavkům zákona. Připomínky (námitky) jednoho účastníka řízení samozřejmě druhému účastníkovi byly předány. Připomínáme ale, že jde skutečně o předběžné hodnoty, které nejsou pro samotnou dodávku definitivní. Smlouva také hovoří o povinnosti dodržovat další parametry dodávky tepla, které mohly být přerušením nedodrženy. Má podle vás situace ve Strakonicích řešení? ERÚ neustále apeluje na smírčí řešení, které je jedinou jistotou, jak zabezpečit dodávky pro spotřebitele. Řešení prostřednictvím sankcí není jednak řešení okamžité, samotné sankce navíc nepomohou spotřebitelům v nouzi. Řešení (jiné než smírčí) je zejména v rukou soudu, kde také probíhá řada přímo souvisejících sporů. Jak bude ERÚ postupovat dál? ERÚ v dané kauze vede řadu kontrol a správních řízení, jakékoliv případné porušení zákona vyvolá adekvátní reakci. Do pravomocného vynesení rozhodnutí nesmíme výsledek předjímat. ANKETA: Strakonické sídliště opět bez teplé vody. Je nechutné, co s námi dělají Přečíst článek › Vyjádření teplárny najdete zde. Vyjádření Energa najdete zde.

