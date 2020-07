„Úplně mě z toho mrazí v zádech,“ okomentovala přistání letounu se zhruba osmdesátkou cestujících na palubě ředitelka pardubického letiště Hana Šmejkalová.

Cestující v rouškách

Přísná vládní nařízení, která měla zabránit šíření nového typu koronaviru, sice již byla na většině míst republiky zrušena, na letišti se jim ovšem člověk nevyhne. „Pohled na lidi sedící v terminálu v rouškách je sice trochu smutný, ale je vidět, že se na cestu těší,“ podotkl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

O letenky do přímořského letoviska Alicante je zájem, včera odletělo do Španělska 124 cestujících. „Ta linka je unikátní, v České republice se do Alicante odjinud nelétá. Na červencové termíny je prodaných kolem 70 procent letenek, proto společnost Ryanair už od srpna navýší počet spojů na tradiční dva týdně,“ uvedla Šmejkalová.

Cestující od zhruba tříhodinového letu neodrazují ani bezpečnostní opatření na palubě letadel. „Asi se nám bude v rouškách špatně dýchat, ale to nevadí. Měli jsme do Alicante letět už v dubnu, ale let nám zrušili. Čekali jsme na to, až se spoje obnoví a nebylo těžké se rozhodnout, že poletíme,“ řekla Veronika Wittmannová, která patřila mezi první cestující obnovené linky.

Kromě Španělska budou nyní na letišti dvakrát týdně odbavovat charterové lety do Bulharska, první spoj do Burgasu odstartoval již v sobotu. Zájem obnovit lety do Kyjeva má také ukrajinská nízkonákladová společnost SkyUp. Ta zatím naráží na to, že Ukrajina není na seznamu bezpečných zemí, do nichž je možné cestovat bez omezení. Od září by měl z Pardubic létat nový dopravce – Wizz Air plánuje třikrát týdně linky do Kyjeva a Lvova.

Menší letiště

„Děláme všechno pro to, abychom přilákali i další dopravce. Pro řadu cestujících je teď v souvislosti s koronavirem příjemnější letět z menšího letiště,“ sdělila Šmejkalová.

Za dobu vynucené pauzy přišlo pardubické letiště o desítky komerčních letů, to se zákonitě projeví i na letošním hospodářském výsledku. „Odhadovaná finanční ztráta bude asi 40 milionů korun, jsou v tom ale i investiční odpisy,“ řekl předseda představenstva East Bohemian Airport Petr Juchelka.