Jeden ze zaměstnanců šplhá po žebříku na lanovku. V tom se otáčí, z reproduktorů na sjezdovce se totiž ozývá pobrukování. I další zaměstnanci se zastavují a rozhlížejí se, co se děje. Pobrukování nabírá na síle a rozjíždí se zpěv na plné pecky. To si dobře naladěný šéf vlekařů v deštenském lyžařském středisku přišel během přípravy na novou sezonu „poplácat“ po delší pauze zdejší aparaturu a zapomněl si vypnout mikrofon, který mu záhy kolega přichází vypnout.

Takový je scénář jednoho z krátkých klipů, kterými v posledních týdnech baví své fanoušky na facebooku Skicentrum v Deštném v Orlických horách. Žádní profesionální herci v nich nevystupují, zato profíci ve svém oboru ano.

„Rád zpívám, ale zpěvák vůbec nejsem,“ říká s úsměvem hlavní hvězda videoklipu, vlekař Honza Danko. A jestli se tu v minulosti skutečně stalo, že někdo zapomněl vypnout mikrofon? „Nám docela často,“ doplňuje ho kolega.

„Proto jsem tady na druhé lanovce nechal udělat vedle mikrofonu přepínač, aby k tomu nemohlo dojít. Po dobu mluvení do mikrofonu je třeba tlačítko držet. Když se skončí, samo se vypne, aby lidé neposlouchali, o čem si povídáme. To víte, co pět chlapů vevnitř asi rozebírá, když chodí ženské ve frontě. Sedím vevnitř a najednou mám telefon a volají mně: Jendo, jdou ven neslušné věci,“ líčí jednu z takových příhod Ján Danko.

Děštenští srdcaři

Na jiném videu předvádí své kreativní taneční umění při práci servisman, v tom dalším se zase rolbař nechává strhnout péčí o rolbu natolik, že ji leští svlečený do půli těla. Skicentrum s klipy navazuje na loňský projekt, ve kterém představovalo deštenské srdcaře, lidi, kteří tu žijí dlouho a středisko mají v srdci.

Teď opět ve spolupráci s pražskou agenturou Front ukazuje srdcaře mezi zaměstnanci, s nimiž se fanoušci mohou prostřednictvím klipů seznámit. „Hory máme sice menší, ale o to větší máme vášeň pro to, co děláme,“ tvrdí.

Něco na tom bude. „Jsem tu už 42 let,“ prozrazuje Jan Danko. „Věděli jsme, na co jsme hrdí a co chceme lidem ukázat,“ vysvětluje pracovnice marketingu Kristýna Řezníčková.

Proto se pozornost tentokrát přenesla na rolby, půjčovnu a servis, lanovky, vleky a pracovníky, kteří je obsluhují. „Vymýšleli jsme scénáře, co by se v nich mělo objevit, a až pak jsme se domlouvali se zaměstnanci. Všichni bylo pro. Zaplaťpánbůh jsme měli skvělé kameramany, režiséra a zaměstnanci to zahráli fantasticky. Zajímavé také bylo to, že něco z toho, co jsme si vymysleli, mělo svůj reálný základ. Tedy jak co, rolby tady opravdu nelíbáme ani se kluci nesvlékají do půli těla,“ ujišťuje.

Společná vášeň

Přestože místní sjezdovky ještě na pořádný příděl sněhu čekají, na malou návštěvnost svých facebookových stránek si nyní Skicentrum Deštné v Orlických horách stěžovat nemůže. Jeho videa nasbírala už stovky lajků.

Zaměstnanci Skicentra v Deštném připravují lanovku na Martě II na novou zimní sezonuZdroj: Deník/Jana Kotalová

„Všichni ti kluci, které v nich představujeme, jsou tady neskutečně dlouho. Kromě zmíněného Honzy je to třeba Petr Kovář z půjčovny a servisu – 31 let – nebo rolbař David, který zde pracuje od svých 18 let, nějakých 20 let. Jsou tady celou dobu, i když jde o sezonní zaměstnání. Na těchto lidech stavíme. Naše heslo je, že máme společnou vášeň, a to je to, co jsme těmi videoklipy chtěli říct. Že to děláme dobře, protože to děláme i pro sebe, protože to máme rádi, baví nás to. Zároveň jsme chtěli ukázat, že se nebereme příliš vážně a umíme si ze sebe udělat i legraci,“ dodává Kristýna.