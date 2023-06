První milion přinesly do hradecké pokladny nové radary na měření rychlosti. Rychlost měří od května na osmi místech a už zachytily i řidiče, který se na „padesátce“ řítil po městě víc než dvojnásobnou rychlostí.

Ulice Antonína Dvořáka. Řada šoférů si myslí, že tady platí maximální rychlost 60 kilometrů za hodinu. Jenže jezdit se smí rychlostí o 10 kilometrů menší | Video: Deník/Jiří Fremuth

Ulice Antonína Dvořáka a Koutníkova. Tudy vede čtyřproudá výpadovka z Hradce Králové směrem na Jičín a Náchod a „pražskou“ dálnici. A tady také mají největší žně nové úsekové radary. Ty začaly naostro rychlost měřit v květnu a první pokuty pak začaly z hradeckého magistrátu odcházet 29. května.

„Za necelý měsíc vystavil odbor přestupků téměř čtyři tisíce přestupků v celkové částce více než 2,1 milionu korun. Téměř polovina v částce přes milion již byla uhrazena,“ počítá mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Jedním z přestupců je i pan Zdeněk. „Dnes mi přišla pokuta na 700 korun. Změřili mě 20. května, jel jsem 63 na ulici Antonína Dvořáka,“ uvedl.

Radary jsou nekompromisní. Podle platné legislativy tolerují překročení rychlosti na „padesátce“ o tři kilometry za hodinu. Kdo jede 54 kilometrů za hodinu, má smůlu.

Tisíce zaznamenaných případů

Jen za květen odeslaly radary na městskou policii víc než 15 tisíc překročení rychlosti. Za červen je to už nyní víc než 13 tisíc. Strážníci je validují, vyřadí třeba vozidla IZS a posílají k řešení úředníkům na přestupkový odbor magistrátu.

„Pro nás tato čísla zatím nejsou nijak překvapující. Už začala klesat a doufám, že budou klesat dál. Musíme se teď vypořádat s tím nejdramatičtějším úsekem, a to je úsek ulic Antonína Dvořáka a Koutníkova,“ říká náměstek hradecké primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek. Podle něj právě dva na sebe navazující úseková měření generují víc než 90 procent ze všech přestupků.

„Například u škol jsou přestupky minimálně. Nejčastěji jsou z úsekových měření na Antonína Dvořáka a Koutníkova. Největší procento přestupků je tam do 60 kilometrů v hodně,“ nahlíží do statistiky šéf dopravní skupiny hradecké městské policie Pavel Süke. „Řidiči často říkají, že si neuvědomují, že na této části okruhu už platí 50 kilometrů v hodině. Myslí si, že tam stále mohou jet šedesátkou,“ vysvětluje Süke.

Problém je zřejmě v tom, že pokud jedete přes Labský most, platí od Obi maximální rychlost právě 60. Jenže za mostem se na první křižovatce rychlost automaticky snižuje na městských 50. A vzápětí následuje měřený úsek.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

V úvahu připadají dvě možnosti. Jedna je zvednout v úseku rychlost na 60. Jenže přímo na Antonína Dvořáka jsou bytové domy, přechody, křižovatky.

„Já si myslím, že to není ani tolik nutné. Křižovatka naproti úřadu práce ruší šedesátku. Nicméně, aby to bylo jasnější, chceme tam tu padesátku vyznačit svislým značením, případně ještě olemovat reflexním lemem,“ nabízí řešení Miroslav Hloušek. Ten připomíná, že smyslem nových radarů není výběr pokut do městské pokladny, ale dodržování předpisů.

Radary zachytily rekordní přestupek

A to, jak jsou někteří „řidiči“ schopní jezdit, dokládá i zatím rekordní přestupek zachycený novými radary. Právě na ulici Antonína Dvořáka naměřil radar jednomu autu rychlost 110 kilometrů za hodinu.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o překročení o víc než 40 kilometrů v obci, tak doufám, že správní orgán zahájí jednání o zákazu činnosti,“ věří náměstek primátorky pro dopravu Hloušek. Pokuty totiž rozdává Odbor přestupků na magistrátu, který dostává validované přestupky od městské policie. U „běžných“ překročení rychlosti dostává provozovatel vozidla pouze pokutu.

Rychlost se od května měří v Hradci Králové na osmi místech, kamery pak hlídají nerespektování červené na dvou křižovatkách. Úsekové radary jsou v Koutníkově ulici a ulici Antonína Dvořáka. Šest radarů pak pokutuje překročení okamžité rychlosti v ulicích Úprkova, Lhotecká, Zborovská, Pouchovská, na Pražské třídě a třídě SNP.

Kamery hlídají jízdu na červenou na křižovatkách v Okružní ulici a na Rašínově třídě. Ty zatím žádného hříšníka nezachytily.