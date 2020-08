„Mezinárodní soutěže fungují jako přehlídka toho nejlepšího ve světě whisky. Zároveň zpřístupňují prestižní produkty náročným zákazníkům. Konzumace whisky každý rok stabilně celosvětově roste a tento trend je stejný i v České republice. Daří se zvlášť limitovaným a exkluzivním edicím. Nejvyšší ocenění master ve whisky pro nás znamená něco podobného jako šlechtický titul, vyšší potvrzení kvality už získat nemůžeme,“ hodnotí význam degustačních soutěží Boris Rajdl, marketingový manažer Palírny U Zeleného stromu a doplňuje, že soutěže jsou často vodítkem pro znalce, co nového mohou ochutnat a jakým směrem trh jde.

Výjimečně jemná komplexní chuť

Stará žitná myslivecká se oblibě v českém prostředí těší již od svých počátků v 19. století. Výjimečně jemná komplexní chuť s originálním charakterem vzniká díky atmosféře prostějovských sklepů v hloubce pět metrů pod zemí nejstarší palírny v Evropě. Jejím základem je ušlechtilý žitný destilát, který se ukládá do speciálně vybíraných dubových sudů.

Základní varianta zraje jeden rok, prémiovější Stará žitná myslivecká Reserve zraje čtyři roky.

K příležitosti pět set let od založení Palírny U Zeleného stromu byla v roce 2018 poprvé stočena také limitovaná Stará žitná myslivecká Single Barrel. Tato speciální edice zrála osm let v dubových sudech po bourbonu a stáčela se ručně.

Předčila známější značky

Jedinečnosti české legendy, Staré žitné myslivecké, si čím dál častěji všímají i porotci na prestižních mezinárodních degustačních soutěžích. V metropoli světové whisky – anglickém Londýně – porazila imitovaná edice Stará žitná myslivecká Single Barrel Bourbon výrazně známější světové značky whisek a získala nejvyšší možné ocenění Master. To je považováno za jedno z nejvyšších uznání, jakého se může ve whiskách dostat.

Nejstarší palírna v Evropě zvítězila se svými výrobky a s přehledem předčila 73 vybraných whisek od nejkvalitnějších světových výrobců whisek. Stará žitná myslivecká Reserve pak navázala a přivezla ze stejné soutěže ocenění Gold v kategorii Blended.

Trendem v kategorii whisek v posledních letech jsou netradiční země původu. V minulých letech to dokázala například japonská whisky. A je to vidět i na zvyšujícím se zájmu o Starou žitnou mysliveckou v zahraničí. Vyváží se například do Austrálie, Jižní Ameriky či Kanady. (zv)