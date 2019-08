„Je to spíše cyklostezka. Když se tam míjejí dva autobusy, jeden musí zastavit a druhý ho krokem objet,“ kritizuje stavbu Marek Hal, provozní ředitel společnosti Vojtila Trans. Podle něj je cesta užší, než byla před zahájením prací. Šířku si nechali přeměřit. „V některých částech nemá ani 5 metrů, přestože podle norem by měl jeden pruh mít alespoň 2,75 metrů,“ svěřil se Deníku.

Toto tvrzení však odmítá Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK). „Mezi obcemi došlo ke sjednocení šířky vozovky a stavební úpravě stávajícího stavu, nikoliv ke zúžení. Šířka platným normám odpovídá,“ reagoval technik Technologické skupiny údržby SSOK Petr Novosad. Zdůraznil také, že při úpravách komunikací se přihlíží k jejich stávajícímu stavu a dopravnímu významu.

„Proto nemusí vždy přesně odpovídat tabulkám návrhových kategorií, které uvádí Česká technická norma 73 6101 Projektování silnic a dálnic,“ vysvětlil.

Šířka vozovky byla sjednocena s úsekem mezi Luběnicemi a Lutínem, do jejíž rekonstrukce kraj investoval peníze loni. I tam je však podle řidičů míjení protijedoucích vozidel složitější než předtím.

„Oficiální stížnosti jsme nezaznamenali, ale když jsem se bavil s lidmi, kteří místem projíždí, ta cesta se jim zdá užší. Mohou za to i nezpevněné krajnice a chybějící středové čáry,“ potvrdil starosta Luběnic Jan Blaho, který toto řešení považuje za nešťastné.

Středová čára nebude

Rozdělení jízdních pruhů bílými přerušovanými čarami řidiči neuvidí ani na nedávno otevřeném úseku. U pozemní komunikace užší než 7 metrů se totiž podle aktuálních technických podmínek nevyznačují středové dělicí čáry, ale jen vodicí na okrajích vozovky.

Přes kilometr dlouhý úsek mezi obcemi Rataje a Luběnice v létě prošel rekonstrukcí za 9,5 milionu korun. Silnice byla otevřena 12. srpna, ale jen pro autobusy.

Pro ostatní dopravu přestala objížďka platit o týden později. Této prodlevy využili řidiči linkových spojů, kteří zastavovali vedle sebe a fotili si těsnost, s jakou se musejí jeden druhému vyhýbat. Na problém pak upozornili své nadřízené.

„Neumím si představit, že by proti mně jel třeba traktor nebo kamion se dřevem. Buď přijdu o zrcátko, nebo vletím do příkopu. Zvlášť v zimě, kdy to bude klouzat,“ povzdechl si profesionální řidič Luděk Mikiska. Stejně to vnímají i jeho kolegové.

Větší vzdálenost mezi krajnicemi by podle Petra Novosada uvítala také Správa silnic Olomouckého kraje, jenomže při výstavbě naráží na těžko řešitelný problém. Záměr hatí majetkoprávní vztahy a vypořádání sousedních pozemků, kterých by se rozšíření trvale dotklo. Majitelé řidičských průkazů si tak na silnicích nižších tříd musejí čím dál častěji zvykat na jízdní pruhy bez dělicích čar.

Od loňského roku se to týká například frekventované cesty z Olomouce do Chomoutova nebo přehlednějšího úseku mezi obcemi Senice na Hané a Loučany. Krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz je přesvědčený, že hrozba navýšení nehod kvůli tomu nehrozí. Už dříve přes Deník řidičům připomněl, že pokud nic nebrání, jsou povinni jezdit při pravé krajnici.

„Vodicí čára vede řidiče. Že si zvykli jezdit prostředkem? Musejí se naučit jezdit tak, jak jim to říkali v autoškole,“ vzkázal.