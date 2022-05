S nedostatkem zubařů se podobně jako jiná města v republice potýká i Přerov. Radní se proto rozhodli podpořit dotací stomatology, kteří by si buď otevřeli novou praxi, nebo převzali už zavedenou ordinaci po jiném lékaři. Cílem je přilákat do města nové zubaře a zlepšit lékařskou péči. Na rozjezd praxe může vybraný uchazeč získat částku 200 tisíc korun.

Obyvatelé Přerova si už delší dobu stěžují na nedostatek zubařů. Situace se ještě přiostřila po zveřejnění informace o tom, že zubní pohotovost v Olomouci, kterou v krizových případech využívali i Přerované, od 1. června z personálních a kapacitních důvodů omezuje provozní dobu - ve všední dny bude sloužit v době od 15 do 22 hodin, o víkendech od 8 do 20 hodin. Nebude tedy fungovat nonstop.

„Pohotovost v Olomouci byla vždycky poslední záchranou. Akutní případy by podle mě měla brát i přerovská nemocnice, protože si nedovedu představit, že teď pojedu v noci s bolavým zubem třeba do Zlína, Brna, nebo ještě dál,“ obává se třeba Jana Zdráhalová z Přerova.

Nedostatková péče

Město chce alespoň nějakým způsobem přispět k zajištění lékařské péče, která se v poslední době stává nedostatkovým zbožím. „O nedostatku stomatologů víme, Přerované mnohdy marně hledají nového zubaře, protože ti stávající mají plné kartotéky. Poskytnutím dotace chceme situaci alespoň trochu zmírnit,“ shrnul náměstek přerovského primátora Petr Kouba.

Dotace pro zubaře není prvním pokusem o zlepšení lékařské péče ve městě. Zastupitelé už v dubnu schválili stejný objem peněz také pro praktického lékaře, který by si chtěl v Přerově otevřít ordinaci. „Praktik, který dostane ve vyhlášeném řízení nejvíce bodů, bude moci peníze použít na pořízení věcného a technického vybavení do své nové ordinace, nebo z těchto peněz platit nájem ordinace. Žádosti o dotaci pro praktika jsou ještě v běhu - přijímáme je od 26. května do 1. června,“ doplnil Petr Kouba.

Obdobný systém bude zaveden i v případě zubního lékaře, který může také získat peníze na nové prostory i vybavení ordinace. Pokud zastupitelé návrh radních v červnu podpoří, budou už od 14. června tiskopisy k dispozici v Městském informačním centru, na odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu a na webu města. „Samotné žádosti by byly přijímány od 14. do 29. července. Dotace bude poskytnuta výlučně jednomu ze žadatelů, který bude vybrán podle bodových kritérií,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství Romana Pospíšilová.

Praktika i zubaře Přerov potřebuje. Krajský úřad Olomouckého kraje aktuálně vyhlásil výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru zubní lékařství pro Přerov. Situace by se tedy do budoucna mohla změnit k lepšímu.