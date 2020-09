Zejména v prázdninových měsících o víkendech bylo nedaleké parkoviště v Hollarově ulici doslova plné. S návratem zubařů z dovolených do ordinací se nápor pacientů zmírnil, přesto si v Ajna dental clinic ve vedlejší Poděbradově ulici na nedostatek práce rozhodně nestěžují. A negativní reakce neslyšíte ani od pacientů.

„V čekárně to vypadá vážně hezky, ani ne jako u zubaře. Ještě jsme tu nebyli, jsme totiž z Opavy, kde nám pohotovost zrušili někdy v květnu,“ povídá starší pán doprovázející ještě staršího muže, který však kvůli bolesti zubů odkazuje na svůj doprovod. A skutečně, zvenku tuctový objekt po rozevření automatických dveří naplno odhaluje komfort čekárny, recepce a posléze i samotných ordinací. Je vidět, že Ajna dental clinic mimo časy nyní vyhrazené zubní pohotovosti slouží jako nadstandardní klinika pro movitější klientelu.

„Jsem zde poprvé, ale vážně to tady nevypadá jako u lékaře,“ přitakává naproti obou pánů sedící mladá žena. „V městské nemocnici jsem na pohotovosti nikdy nebyla, jen přítel, ale to srovnání je vážně nesrovnatelné,“ říká žena za pokyvování svého doprovodu a dodává, že příjemné prostředí zmírňuje její obavy z návštěvy ordinace.

Se svolením Lubomíra Berana, majitele kliniky a právě ordinujícího lékaře v jednom, vstupujeme do ordinace. „Pane doktore, měl jste říct, že jsem vyhrál bonus,“ směje se mladík na zubařském křesle, když je lékařem informován o reportáži. Jeho nadšení se brzy mírní. „Áááá,“ cedí přes zuby při následné extrakci zubu. „Ten zub byl hodně špatnej,“ přikyvuje doktor Beran a z čekárny od dříve natěšené pacientky se ozývá: „Já tam nejdu!“

Nakonec i ona ale odchází spokojená. „Od rána jsem provedl extrakci už asi osmi zubů, u kterých nebylo jiného východiska. Hned tři patřily jednomu pacientovi,“ míní po deváté ranní doktor Beran, než nám jde poskytnout další informace k chodu nové zubní pohotovosti.

Zdroj: Deník / Jakub PryčekZa čtvrt roku otevřeme pohotovost v ještě komfortnějším zázemí, slibuje Lubomír Beran



Z přesunu zubní pohotovosti měli lidé smíšené reakce. Jedni se těšili z uzavření „katovny“ na Fifejdách, jiní však měli obavy, že se jim neodkladná zubní péče v prostředí luxusní kliniky prodraží. Jaká je realita?

Jak zatím hodnotíte dosavadní provoz zubní pohotovosti? Přeci jen dosud jste byl zvyklý spíše na jinou klientelu…

První tři týdny to bylo vlažné, lidé byli ještě zvyklí chodit na Fifejdy. Ale podle toho, co mi říkali, tam měli velmi negativní zkušenost, protože tam byli stresováni tím, jak se k nim chovali, to není žádné tajemství. Očekávali, že něco podobného bude tady, ale postupně se začali zjišťovat, že prostředí i chování personálu je tady diametrálně odlišný. Ohlasy zatím máme perfektní. Navíc se hodně zvýšila odborná úroveň. Z Fifejd například byli zvyklí, že k extrakci zubů je odesílali jinam. My s tím u zubů, u kterých není jiné řešení, nemáme problém.



Kolik lidí za den k vám průměrně zavítá?

První tři týdny to bylo 25 až 30 lidí za večer, potom to začalo prudce stoupat na 60 až 70 lidí za večer ve všední dny a na 250 lidí v sobotu a neděli. To bylo v prázdninových měsících, kdy doktoři byli na dovolených, takže lidé neměli svého zubaře. Od září se to lehce zklidnilo a jsme na 45 až 50 lidech za večer a na dvou stech lidech za sobotu a neděli (zubní pohotovost je otevřena od 18 do 6 hodin ve všední dny a o svátcích a víkendech nepřetržitě, pozn. red.).



Jak jste vnímal proběhlá výběrová řízení? Vyhrál jste obě, nejprve jako jediný uchazeč, poté v konkurenci stávající pohotovosti na Fifejdách. Kraj nejprve redukoval počet požadovaných hodin za 108 na 40 týdně, poté je zase zvýšil, protože se lidé obávali prodražení péče po půlnoci…

Výběrové řízení byli postavené správně. Nebylo nutné, aby zubní pohotovost byla i v nočních hodinách mezi půlnocí a šestou ranní, protože v této době přijdou dva až tři lidi a navíc většinou ani nejsou zralí na pohotovost. Na patřičných místech jsem říkal, že je to zbytečné, ale do nového výběrového řízení to zanesli až do rána. Mně to nevadí, nebráním se tomu, problém je, že platíme sloužící lékaře a jejich hodinová sazba je hodně vysoká. A když od půlnoci ošetří tři lidi, je to hodně ztrátové



Mimo jiné tyto propady bude kraj do konce roku 2022 dotovat částkou devíti milionů korun?

Ano, ale ta dotace je tak malá, že nám pokryje asi třetinu nákladů. Ale je dobře, že tam je, protože ta třetina taky není málo. Počítali jsme s tím. Jen nevím, proč pro nové výběrové řízení nesmyslně snížili dotaci o dva miliony, když na rozdíl od předchozích podmínek přidali požadavek na ten noční provoz pohotovosti. Ale tak to je.



Jak jste tedy před měsíci po vítězství v původním výběrovém řízení vnímal obavy lidí, že po půlnoci by si zákroky na pohotovosti museli hradit sami?

Na patřičných místech jsem vysvětloval, že pokud pacienti mají skutečně bolest, zvládnou přijít do půlnoci. Potom je to tak nadstandardní služba, že pacient, který na ošetření půjde ve tři ráno, musí mít buďto takové bolesti, že mu nevadí zaplatit vyšší částku. Nebo když zjistí, že má zaplatit tisíc korun, rozmyslí si to, protože jej vlastně nic nebolí, jen jde kolem a chce si nechat opravit kaz. Takové případy nebyly nic neobvyklého.



Hradí u vás pacienti na zubní pohotovosti nějaké úkony?

Pacienti u nás neplatí nic, uhradí jen zákonný poplatek 90 korun a zbytek účtujeme pojišťovně podle výkonu, který provedeme. Na to jsou přesné tabulky.



Chcete ze zubní pohotovosti v Ajna dental clinic udělat tradici?

Smlouvu s krajem máme uzavřenou na dva roky. Minulý týden jsem však podepsal smlouvu s firmou, která teď začíná budovat ve Vítkovicích speciální prostory pro zubní pohotovost, protože tady ty nejsou prostory vhodné. Plánuju zde rozšíření provozu kliniky do večerních hodin a toto je pro pohotovost provizorium. Adekvátní a příjemné prostředí proto brzy bude ve zcela nově vybudovaném pohotovostním zubním centru, které bude na vysoké úrovni, a myslím si, že lidé budou spokojení.



Kde nové pohotovostní centrum bude a kdy se otevře?

Jsou to prostory v přízemí sportovního komplexu naproti Ostravar Aréně, které se nyní přebudovávají. Je to na velice pěkném místě, je tam skvělá dopravní obslužnost, tramvaj, vlak. Budeme tam mít vlastní parkovací zónu, bezbariérový vstup a ještě lepší čekárnu s možností lehkého občerstvení. Plánujeme, že tam lidé budou moci navštívit speciální kavárnu, kde mohou počkat příbuzní, až bude ošetřen jejich člen rodiny. Podle smlouvy bychom měli otevírat buďto 1. prosince, nanejvýš 1. ledna příštího roku.