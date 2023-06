V takřka neřešitelné situaci je většina Ukrajinců, kteří po útěku z válkou zmítané země našli azyl v hotelu Šumava v Kašperských Horách. Ti budou sice nakonec i po 1. červenci moci zůstat v zařízení patřícím ministerstvu vnitra, jenže částka, která byla stanovena za jejich ubytování, je natolik vysoká, že ji nejsou schopni hradit. A během pár dnů si na Šumavě přeplněné turisty podle všeho nebudou schopni najít jiné bydlení.

Nepomohla tak lavina, kterou spustila majitelka hotelu Nebespán Sabina Kmecová svým otevřeným dopisem ministru vnitra Vítu Rakušanovi, nepomohlo ani to, že se do věci vložila zmocněnkyně pro lidská práva Úřadu vlády ČR Klára Šimáčková Laurenčíková a že kauzu řešilo ministerstvo vnitra i různé organizace věnující se cizincům. „Po týdnu jednání jsou stále v zoufalé situaci. Mám pocit totálního zmaru,“ posteskla si Kmecová.

Podle Laurenčíkové se ale pracuje na tom, aby cizinci měli kde žít. „Velmi aktivně usiluji o řešení situace - o součinnost byli požádáni pracovníci plzeňského Centra na podporu integrace cizinců, kteří disponují znalostí situace ubytovaných osob a také sítí dostupných služeb v regionu, ubytované osobně navštívili. Ve spolupráci s místním odborem sociálních věcí je snahou nalézt jiné vhodné ubytování pro rodiny,“ uvedla vládní zmocněnkyně.

Červenec přinese zásadní změnu

Jak Deník informoval již před týdnem, v hotelu Šumava je nyní ubytováno 45 Ukrajinců, až na několik výjimek jde o ženy s dětmi. Dosud tam bydleli zdarma, hradili si pouze stravu. V souvislosti se zákonem Lex Ukrajina V je ale stejně jako všechny jejich ostatní krajany v ČR čeká od 1. července zásadní změna. V nouzovém ubytování mohou zůstat zdarma pouze ti, kteří jsou zákonem definovanou zranitelnou skupinou, což jsou těhotné ženy, matky dětí do 6 let, všechny děti do 18 let, zdravotně handicapovaní, lidé nad 65 let a rovněž lidé pečující o někoho těžce handicapovaného.

Všem ostatním počátkem června oznámili, že musejí z hotelu odejít. „Zákon nikdo nezpochybňuje, to je bez diskuse, ale hlavní problém je v tom, že ministerstvo jim to sdělilo pozdě, až 6. června, tak rychle tu není možné najít ubytování. Kdyby jim to řekli v únoru, bylo to jiné. A vše mohlo být dávno vyřešené. Já kladu za vinu vládě, potažmo ministerstvu, že ubytovaní nebyli informováni včas. To je ten zásadní problém,“ vysvětlila Kmecová.

Ukrajincům bylo původně řečeno, že se všichni, kteří nepatří mezi zranitelné, budou muset z hotelu vystěhovat. To je zdrtilo. „Všechny nás to zasáhlo, jsme smutní, odejít odsud nechtějí dospělí ani děti, které si tu zvykly. Myslím, že s námi nejsou žádné problémy, že bychom tam mohli ještě zůstat a rekreantům nijak nepřekáželi. Nás je 45 a lůžek v hotelu 137,“ řekla Deníku jedna z Ukrajinek, Kateryna Pohorelová.

Dodala, že nemá problém s placením za ubytování, ale musí jít o částku, kterou je schopna uhradit. Tato mladá vdova utekla spolu se dvěma dětmi z Kyjeva už loni v březnu. V Kašperských Horách pracuje jako cukrářka, její potomci v regionu chodí do školy. Z horského městečka by, stejně jako mnozí další, proto neradi odcházeli.

To před týdnem Deníku potvrdila i Viktoria Lysak, máma tří dětí ve věku od jednoho roku do 10 let. „Zůstat bych prý mohla jen já s dětmi, manžel by musel odejít. Vůbec netušíme, kam by šel. Má práci v Kašperských Horách, ale ubytování tu pro něj není,“ zoufá si.

Příliš vysoká částka?

Po týdnu jednání se situace změnila. Podle Kmecové bylo rozhodnuto, že v hotelu mohou zůstat i ti, kteří nepatří mezi zranitelné osoby, tedy i Pohorelová či manžel Lysak. „Ve čtvrtek jim oznámili, že každý by ale musel platit za ubytování 18 tisíc korun měsíčně. To je výsměch. Třeba pro Katerynu je to velká část jejího platu. Musí ale také živit děti, šatit atd. Je to naprosto nereálná částka,“ zkritizovala Kmecová.

Deník se pokusil na ministerstvu vnitra ověřit, zda je částka 18 tisíc konečná, nebo o ní bude možné ještě jednat. Ale přislíbená odpověď do uzávěrky nedorazila. I slova zmocněnkyně Laurenčíkové ale naznačují, že zřejmě ano.

„V případě, že by rodiny nechtěly setrvat ve stávajícím ubytování, mají zároveň ti členové rodin, kteří jsou zranitelnými osobami (primárně děti do 18 let), zákonný nárok na reubytování prostřednictvím KACPU - tedy jim musí být nalezeno ubytování náhradní. V zájmu prevence dělení rodin musí jít o takové ubytování, kde by mohli pobývat i nezranitelní členové rodin, i když za úhradu - ve výši stanovené tamní nájemní smlouvou,“ konstatovala.

„Jsem velmi zklamaná. Veškeré argumenty, že jsou tu integrovaní, že tu mají práci, chodí do školy, byly zbytečné. Teď hledáme velmi intenzivně řešení, tady všude po okolí. Jenže sehnat nyní na Šumavě bydlení je takřka nemožné. Obrovský problém je také dopravní obslužnost, která je úplně tragická,“ uzavřela Kmecová.