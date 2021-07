Majitelka obchodu v Olomouci zakázala vstup očkovaným proti covidu

ČTK





Dvě cedule zakazující vstup lidem očkovaným mRNA vakcínami proti novému typu koronaviru umístila u vchodu do obchodu s dětským zbožím nedaleko centra Olomouce jeho provozovatelka Zuzana Michálková. Zdůvodnila to tím, že má strach o zdraví zákazníků i o to své.

Dvě cedule zakazující vstup lidem očkovaným mRNA vakcínami proti novému typu koronaviru (na snímku z 23. června 2021) umístila u vchodu do obchodu s dětským zbožím nedaleko centra Olomouce jeho provozovatelka Zuzana Michálková. | Foto: ČTK

Očkování podle ní zvyšuje riziko přenosu nákazy od lidí, kteří kvůli aplikované vakcíně nemají žádné příznaky covidu-19. Podle Michálkové navíc zatím nebyla vědecky prokázána neškodnost mRNA očkování. Obává se proto možného přenosu částeček vakcíny na neočkované zákazníky hlavně z řad těhotných žen. Cedulkami zakazujícími vstup očkovaným lidem se už kvůli možné diskriminaci zákazníků začala zabývat Česká obchodní inspekce (ČOI). Dvě cedule s nápisem "Zákaz vstupu očkovaným mRNA vakcínami" a obrázkem, na kterém jsou značky s nápisem STOP a přeškrtnutou injekční stříkačkou, jsou umístěny na stojanu u vchodu do prodejny. Na cedulích je informace, že zákaz byl vydán "v zájmu ochrany zdraví těhotných žen a nenarozených dětí, zaměstnanců a vedení společnosti". Policie hledá tohoto muže z Olomoucka, může být ozbrojen. Neviděli jste ho? Přečíst článek › Zákazová cedule menším písmem upozorňuje na možné riziko bezpříznakových přenašečů koronaviru v době, kdy je značná část populace očkována. "Až do začátku očkování spolehlivě platilo, že neexistují asymptomatičtí pacienti na covid 19," stojí na ceduli. ČOI ve středu provedla v prodejně s dětským zbožím kontrolu a pořídila fotodokumentaci. "Podle právního názoru ČOI by takové jednání mohlo naplňovat znaky diskriminace," řekl ČTK mluvčí ČOI Jiří Fröhlich, podle kterého se inspekce bude tímto případem dál zabývat. "V obecné rovině mohu sdělit, že za porušení zákazu diskriminace hrozí ze zákona pokuta až do výše tří milionů korun," podotkl Fröhlich. Michálková tvrdí, že se ničeho protiprávního nedopustila. Podobný případ zaznamenala média před časem v centru Bratislavy, kde provozovatel galerie a filatelistického obchodu zakázal vstupu lidem očkovaným proti novému koronaviru, protože mohou být jeho bezpříznakovými přenašeči.