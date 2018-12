Nevhodné dárky po svátcích útulky podle jejich provozovatelů neplní.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Nejeden dopis pro Ježíška obsahuje i přání najít pod stromečkem štěně. Někteří rodiče slzičkám a slibům ratolestí odolají, jiní ale neuváženě psa pořídí. Útulky, které praskají po Vánocích ve švech, jsou ale podle provozovatelů už minulostí. Lidé na ně přesto nezapomínají.

Více než 40 tisíc korun a desítky kilogramů granulí a dalšího krmiva vynesla v minulém týdnu jimlínskému útulku tradiční akce Advent v útulku. Lidé dostali příležitost vzít psy na procházku a bavit se v jejich společnosti. Pro řadu z nich je to jediná příležitost, jak se čtyřnožci trávit čas. „Ráda venčím psy z útulků. Užiji si jejich radost a mám hezký pocit z dobrého skutku. Zároveň bych si domů ale žádného nevzala,“ přiznává Lucie Bouchalová z Chomutova. „Mám náročnou práci, neměla bych čas se jim věnovat,“ říká.

Právě zodpovědnost dlouho postrádali vedoucí útulků u rodičů, kteří si u nich vybírali psy jako vánoční dárky pod stromečky. To už je spíše minulostí. „Nemůžu posoudit celou republiku, ale u nás v regionu to není už příliš časté. Po Vánocích výrazně více psů určitě v útulku nemáme a ani nevnímám zvýšený zájem o adopce před svátky,“ popisuje své zkušenosti vedoucí kláštereckého útulku Eva Vohánková.

Podobný názor má i provozovatel jimlínského útulku David Kubalík. „Ten trend úplně nevymizel, ale rozhodně klesl. Tento rok to byli asi tři lidé, kteří si přáli zvířátko jako dárek,“ vypočítává Kubalík.

Kočička společnice

Zvýšený zájem naopak pozorují některé kočičí útulky. „Je to časté, že si lidé pořizují kočky jako dárek k Vánocům,“ potvrzuje vedoucí Kočičího spolku Petronella v Kadani Petra Musilová. „My proto máme vyhlášený týden před Vánoci stop pro adopce, abychom právě tomuhle předcházeli. Pokud se někdo na kočičku těší a opravdu ji chce, počká určitě rád do Nového roku,“ vysvětluje.

Čas od času ale udělá útulek výjimku. „Něco jiného samozřejmě je, když zavolá babička, že nechce být na Vánoce sama a přála by si kočičí společnost. V takových případech se snažíme vyjít vstříc,“ doplňuje Musilová.

V Jimlíně zase sázejí na pravidla, která by měla zabránit adopcím do nevhodných rukou, po celý rok. „Naše požadavky jsou přísné. Žádáme potvrzení o zaměstnání, o trvalém příjmu nebo chceme také vidět souhlas majitele bytu s tím, že si nájemník zvíře pořídí. Předejde to potížím, které by mohly nastat,“ vysvětluje Kubalík.

Pokud vám osud opuštěných zvířat není lhostejný, máte během adventu řadu příležitostí, jak pomoci. Útulky jsou zapojené do řady projektů. Můžete je podpořit třeba na webu Psí přání. „Každý pes tam má kolonku s nějakým přáním, jedná se třeba o jídlo nebo léky. Je tam vždy uvedená potřebná částka. Lidé mohou přispět, kolik chtějí,“ popisuje projekt Eva Vohánková. Stejně funguje i projekt Kočičí přání.