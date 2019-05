Zvíře není zboží. Lidé před výstavištěm v Brně protestovali proti velkochovům

/FOTOGALERIE/ Zatímco na brněnském výstavišti návštěvníci obdivují výstavu domácích zvířat, skupina protestujících v neděli dopoledne před branami areálu sbírá podpisy pod petici pro ukončení klecových chovů. Kromě hnutí Nesehnutí se do antiveletrhu pod heslem "Zvíře není zboží" zapojily i Obránci zvířat, Kolektiv pro zvířata, Anonymous for the Voiceless Brno a Extinction Rebbelion Brno.

Aktivisté se sešli v neděli od desíti hodin dopoledne. Kromě velkochovů jim vadí také intenzivní zemědělství. „Výstava hospodářských zvířat reprezentuje intenzivní zemědělství, které nebere ohled na potřeby zvířat a jejich životní podmínky. To se týká zejména u nás nejrozšířenějších klecových velkochovů. Je nejvyšší čas změnit podmínky, v nichž jsou hospodářská zvířata nucená žít, a od klecových chovů definitivně upustit,” řekla za hnutí Nesehnutí Barbora Kosinová. Nakaženého virem Ebola přenesli do dekontaminační sprchy. Při cvičení Přečíst článek › Kromě sbírání podpisů se příchozí mohli podívat třeba na virtuální realitu z velkochovů.

Autor: Ondřej Kaloud