VIDEO: Praha odhalila Zvon #9801. Připomíná zvony odvezené za války nacisty

Památeční Zvon #9801, připomínající všechny zvony odvezené nacisty za okupace během druhé světové války z území tehdejšího protektorátu jako surovina na výrobu zbraní, byl v neděli 28. srpna odhalen na Smetanově nábřeží v Praze. Trvale by měl být umístěn ve zvonici na Rohanském ostrově – to se však zřejmě stane až v roce 2024. Do té doby má být na pontonu vystavován v různých místech metropole.

Památeční Zvon #9801 byl odhalen na Smetanově nábřeží v Praze | Video: Deník/Radek Cihla