/VIDEO/ Zvonaři umístili do trámoví věže kostela svatého Václava v Lokti tři zvony: Pannu Marii, svatou Anežku a svatého Václava. Deník byl u prvního zvonění po osmdesáti letech. Jeřáb vyzdvihl do okna věže půltunový zvon, řemeslníci ho usadili a pak slavnostně zazvonili na všechny tři instalované nové zvony. Podívejte se a poslechněte si, jak zní přímo ve věži, kam se běžný návštěvník nedostane.

Od svěcení po první zvonění. Podívejte se jak se usazuje zvon v trámoví kostelní věže v Lokti. | Video: Antonín Hříbal

Dvakrát město Loket přišlo o zvony, vždy ve světových válkách, a nikdy pak v minulosti se zvonů nedočkalo. Až nyní v sobotu, kdy se završilo úsilí a tři nové zvony se rozezněly nad Loktem, a to po více než osmi desetiletích. S nápadem vrátit tradici zvonění v Lokti přišel spolek s příznačným názvem Loketské zvony. „Loket je královské a historické město a zvuk zvonů sem patří,“ říká za spolek Miloš Bělohlávek.

Postupně od roku 2018 začali vybírat prostředky na pořízení zvonů. „Tři zvony na kostelní věži chyběly, jeden tam zůstal, svatý Florián z roku 1924. Loni a letos jme je odlili. Svatého Václava, který má 220 kilogramů, svatou Anežku, která má kolem 330 kilogramů a naposledy Pannu Marii, která má něco přes půl tuny,“ dále přibližuje Bělohlávek s tím, že všechny nové zvony mají stejné ladění, jako ty původní. „Zvuk zvonů, jaký nyní mohou Loketští slyšet, je stejný, jako byl například před sto lety.“

Poslední a největší zvon těsně před vyzdvižením posvětil emeritní arcibiskup pražský Dominik kardinál Duka. Ten také celebroval mši, po které se zvony slavnostně rozezněly. Zatím bez motorového pohonu, ale lidskou silou, kdy tři technici zvony rozhoupali a zvuk se nesl do dáli.

„Teprve po tomto zvonění vše seřídíme a doladíme tak, aby to vše fungovalo, jak má,“ sdělil Deníku ve věži jeden z techniků a dodal, že zvony pak budou poháněny speciálními lineárními motory, tedy bez použití převodového soustrojí, bez dotyku pomocí magnetického pole. Zvony ulili v uměleckém Zvonařství Dytrychová z Brodku u Přerova.

„Jsme moc rádi, že zde je pan kardinál Duka, pokud vím, tak je to snad poprvé, kdy do Lokte přijel. Dnešní slavnost zůstane dlouhé roky jednou z největších, kterou kostel svatého Václava zažil,“ podotýká Miloš Bělohlávek a za spolek Loketské zvony přeje, aby zvonily co nejdéle.

„Zvony totiž přestávají zvonit ve válce, v jakékoli válce, kdy jsou sundány a přetavovány na zbraně. Pokud ale zvony zvoní, znamená to, že je aspoň trochu dobře a je nějaká naděje. Ať tedy zvoní aspoň pět set let…“