Hodně věcí zvládnu udělat i bez pomoci rodičů či jiných dospělých, věří školou povinní Češi. Samostatné si připadají dvě třetiny z téměř tří tisíc mladých respondentů z velké ankety Deníku Rodiče a děti. Jak ale školáci sebekriticky přiznávají, jejich matky a otcové by si přáli, aby na sobě dál pracovali a zmíněnou nezávislost na dospělých ještě více prohlubovali.

To potvrzují i odpovědi více než dvanácti stovek rodičů a prarodičů. Ti si samostatnost svých vlastních potomků vcelku pochvalují. Zároveň však dodávají, že oni sami se v době svého mládí dokázali bez dospělých obejít ještě lépe.

Komu školáci věří

Když už si s nějakým zapeklitým problémem mladí respondenti nedokážou poradit, nejčastěji se obracejí na svoji maminku. Trápení nebo tajemství jí nejčastěji svěřují asi dvě pětiny z nich. Na druhém místě v důvěře se umístili kamarádi a třetí příčku obsadil tatínek těsně před čtvrtými sourozenci.

Zajímavé je také, když se výsledky srovnají s odpověďmi dospělých. Ti se většinou domnívají, že jim jejich potomci důvěřují. Čtyřiačtyřicet procent z nich pak tvrdí, že se jim jejich děti či vnoučata svěřují s tajemstvími a trápeními pravidelně. Osmatřicet procent věří, že alespoň někdy.

