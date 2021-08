RECENZE: Nový film Dana Svátka Spící město drží děti a atmosféra

Děti bez rodičů, vydané napospas osudu, v podivném bezčasí. Rodiče usnuli hlubokým spánkem, jak po kletbě sudičky. Svět se ponořil do prázdnoty a chaosu, vzhůru jsou kromě dětí jen bezdětní dospělí. Trojice náctiletých hrdinů, která si šťastné rodinné chvíle připomíná už jen z videa v mobilu, musí přežít a navrch najít uneseného bratra. To je zápletka nového filmu Dana Svátka Spící město, který dnes vstupuje do kin.

Rodinka | Foto: se svolením Holiday Films