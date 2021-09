Anežka Novotná (dcera herce Davida Novotného) a Michaela Sodomková ztvárnily ve filmu Spící město dvojčata. Ta, ačkoliv jsou si podobná, se ve skutečnosti nemusejí chovat stejně a mají různé zájmy. Sedí to i na jejich představitelky, zatímco Anežka sociální sítě používá, Michaela se nejraději „socializuje“ osobně.

Herečky z filmu Spící město Anežka Novotná a Michaela Sodomková | Foto: Holiday Films

Film je založen na tom, že rodiče dětí nevysvětlitelně usnou a děti se najednou musejí postarat samy o sebe. Myslíte, že by k něčemu podobnému mohlo skutečně dojít, a pokud ano, dokázaly byste se o sebe postarat?

Anežka: Nemyslím si, že by se něco podobného mohlo stát, a to obzvlášť našim úžasným rodičům. Ale pokud by se něco podobného stalo, tak bychom touto zkouškou prošli… Dohromady tvoříme super partu. Dokonce jsme spolu přemýšleli o tom, co by se stalo kdyby opravdu všichni, co mají děti (co se týče našeho štábu) usnuli… No, film by se vzhledem k tomu, že usnul i režisér asi nedotočil, ale postarat se o sebe bychom asi zvládli.