TRAILER: Spící město. Když rodiče záhadně usnou, děti musí bojovat o přežití

Redakce





Film Spící město režiséra Dana Svátka, natáčený podle úspěšné knižní trilogie spisovatele Martina Vopěnky, míří do kin. Vydejte se na dobrodružnou cestu do světa, kde všichni rodiče spí a kde začíná boj dětí o místo na slunci ve světě zbývajících dospělých… Dobrodružný thriller přinášejí Holiday Films, IS Produkce, Filmworx Studios Slovakia a SPŠK ve spolupráci s Deníkem.

Kryštof (Adam Svátek) | Foto: se svolením Holiday Films