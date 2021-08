Ve čtvrtek 19. 8. vstupuje do kin film Spící město, thriller pro děti, teenagery i dospělé, který natočil režisér Dan Svátek podle stejnojmenného bestselleru spisovatele Martina Vopěnky. Všichni rodiče na celém světě zničehonic z neznámých důvodů usnou a děti musí bojovat o přežití ve světě zbývajících dospělých. Napínavé dobrodružství ukazuje, co vše se může stát, když zavládne chaos a děti jsou nuceny čelit nástrahám světa na vlastní pěst.

Děti bojují o přežití, zatímco jejich rodiče spí | Foto: Holiday films

„Syžet filmu Spící město je vcelku jednoduchý, ale i přesto originální. Spisovatel Martin Vopěnka totiž nechal ve své trilogii usnout všechny rodiče, což je patrně sen většiny dětí, ale jen pokud to netrvá moc dlouho. Po pár dnech by totiž zjistili, že život není tak jednoduchý a že najednou musí zastat vše, co nikdy předtím nedělali. Ať už jde o nákup jídla, vaření, praní, starost o mladší sourozence a podobně. Mladí hrdinové se v našem příběhu musí navíc vyrovnat s faktem, že jejich nejmladšího brášku někdo unesl,“ popisuje režisér Dan Svátek, který do hlavních dětských rolí obsadil své dva syny Adama a Kryštofa.