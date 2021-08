Tak jsme na chalupě začali opravovat rybník, který jsi tam před pětatřiceti lety vybudoval. Škoda, nebo spíš zaplať pánbůh, že u toho nejsi. Ještě by tě ranila mrtvice. Já už se kvůli tomu už taky musím omývat studenou vodou několikrát denně, protože se při pohledu do toho bahnitého chřtánu vůčihledně potím. Asi by tě netěšily poražené olše a borovice, natož ta jáma plná bláta.

Napište svým blízkým dopis skrze Deník. | Foto: Shutterstock

Celé to může napravit bagr na štíhlých nohách zvaný Menzi Muk, zvláštní přerostlý brouk, co se vyskytuje třeba v říčních náplavách, které vykusuje, umí vyhlodat všelijaké díry a běhá všude možně, jen k nám do rybníčku se nedaří ho vylákat. Čeho se bojí, nevím. Snad ne mě! Ze zoufalství zkouším zavřít oči, jestli by to nepomohlo, ale když je po chvíli otevřu, bláto je tam zase, a brouk nikde.