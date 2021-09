Zdroj: Deník

Když jsem dospěla a opustila hnízdo, nebylo lehké najít muže pro život, jelikož jsi nasadil příliš vysokou laťku. Udělala jsem spoustu přešlapů, než jsem našla muže, který bude stejně skvělým tátou, jakým jsi nám byl vždy ty. Věř, že moc jich po světě neběhá. Přála bych každému mít tak hezké vzpomínky na dětství, jaké mám já.

Šťastnou rodinu i toho muže už dnes mám a vím, že je to díky tobě. Byl jsi mi tím nejlepším vzorem. Byl jsi příkladem milujícího otce a já ti za to, táto, děkuji!

S láskou, kterou nic nezmenší

Tvoje Tereza

Zdroj: DeníkVzpomínáte na své prarodiče? Co by asi řekl děda na vaše podnikání, na to, že jste postavili dům nebo že máte spokojenou rodinu? Zapomněli jste si říct babičce o recept na ty nejlepší koláče? Možná je ještě čas. Napište otci, matce, prarodičům.



Dopisy posílejte, prosím, na e-mail: dopisyrodina@denik.cz nebo na adresu: VLTAVA LABE MEDIA a.s., Deník – dopisy, U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5.