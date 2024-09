Jakými způsoby lze s ADHD u dětí bojovat?

Na začátek je třeba si říct, že ADHD nelze vyléčit. Jedná se o změny v mozku, které jsou de facto trvalé, tudíž projevy ADHD můžeme pouze mírnit. Jedná se tím pádem o diagnózu, která přetrvává i v dospělosti. Základem práce s dítětem s ADHD jsou určitě režimová opatření, tedy pravidelnost v co nejvíce oblastech, aby se jeho mozek dokázal co nejlépe koncentrovat, když je to potřeba, a také je důležité věnovat pozornost dostatku odpočinku.

Poslechněte si rozhovor o ADHD, vzteku a agresi:

| Video: Youtube

Jakými dalšími způsoby je možné ADHD u dětí mírnit?

Je to také o přístupu, snažit se dětem znázornit co nejvíce věcí, které si mají zapamatovat, dávat co nejstručnější pokyny, případně je dítě ještě po vás nechat zopakovat, abyste měli jistotu, že se na vás soustředilo. Vhodné je také provádět různá cvičení na posílení koncentrace pozornosti a umožnit dětem dostatek pohybu. Pokud jsou problémy výrazné a režimové opatření nestačí, může dětský psychiatr doporučit také vhodnou medikaci.

close info Zdroj: Se svolením MOJRA zoom_in Veronika Pavlisková, psycholožka online poradny MOJRA.

Co je ADHD? ADHD je neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou nepozornost, impulzivita a hyperaktivita. Tyto symptomy se u dítěte musí projevovat dlouhodobě a ve všech možných situacích, například jak ve škole, tak v rodině, a zároveň nemusí být rovnoměrně rozloženy. Chlapci, u kterých je hyperaktivita a nepozornost častější, jsou ve většině případů impulzivnější než dívky. Ty bývají zase více nepozorné. Zdroj: Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně

Nadměrné užívání diagnózy?

Setkáváte se ve společnosti často s tvrzením, že ADHD je mýtus?

Řekla bych, že je to tak padesát na padesát, takže poměrně ano.

Jaké jsou proti tomuto tvrzení nejsilnější argumenty?

Obvykle to bývá těžké. Ale když už něco platí jako argument, tak jsou to odborné články zaměřené právě na fungování mozku u lidí s ADHD. U konkrétního jedince je to neurologické vyšetření ukazující a dokazující již zmiňované změny na mozku, které jsou u lidí s takovou diagnózou patrné.

close info Zdroj: Shutterstock zoom_in ADHD nelze vyléčit.

Kde se vzal termín ADHD? ADHD je zkratka z amerického názvu Attention Deficit Hyperaktivity Disoder, který je do češtiny překládán jako syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou. Nahradil tak původní termín LMD, což je zkratka pro lehkou mozkovou dysfunkci. Jedná se o tutéž poruchu, avšak s aktualizovanou terminologií, píše ve své závěrečné práci Specifika výchovné práce s dětmi s ADHD v MŠ autorka Miroslava Jarolímová z Univerzity Palackého v Olomouci.

Lze vysledovat, jak v určité části společnosti vzniklo přesvědčení, že ADHD je pouze móda, nebo že dokonce vůbec neexistuje?

Můj osobní názor je, že je to způsobené nadměrným užíváním této diagnózy. Stávalo se, že při stanovování diagnózy nebyl vždy dodržen správný postup a někdy se za ni opravdu schovala i jen nevychovanost.

