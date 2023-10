ANKETA: Alergie na mléko i lepek. Jak intoleranci u dětí poznat a čím ji léčit?

V dnešní době je u dětí stále častější alergie na mléko, laktozu, lepek. A my se Vás ptáme, co vás na téma stravování u dětí, nejen ohledně alergenů, nejvíce zajímá? Odpovídat na otázky bude osoba nejpovolanější, a to terapeutka klinické nutriční medicíny Monika Novotná.