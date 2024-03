Fotosoutěž Úsměv Deníku právě startuje. Představujeme Vám prvních 10 soutěžících. V zahajovacím kole ankety můžete hlasovat od středy 6. března od 8 hodin do úterý 12. března do půlnoci.

Úsměv sluší každému. Je tu soutěž pro všechny děti. Zapojíte se také?

Speciální výzva pro všechny děti: Zapojte se do naší fotosoutěže Úsměv Deníku

Soutěž Úsměv Deníku je jednoduchá, stačí zaslat fotografii potomka se jménem a adresou (pouze město) na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz. Snímky můžete posílat neustále, o postupech Vás budeme informovat na našich webových stránkách v rubrice Miminek.

Zapojte se do fotosoutěže Úsměv Deníku, pošlete fotografii dítěte se jménem a adresou (pouze město) na e-mailovou adresu dite@vlmedia.cz.Zdroj: Shutterstock

Pojďme společně vytvořit velkou galerii úsměvů, kterou můžeme předávat dál a vykouzlit tak úsměv na tváři u co nejvíce lidí. Potěšte babičky, dědečky, učitelky, maminky, tatínky, kamarády, kteří uvidí Vaši ratolest v Deníku. A ještě vyhrajte hodnotné ceny.

A na co se můžou vítězové soutěže těšit? Na cenu, originální titul Deníku i památku v novinách! A my už se velmi těšíme na Vaše veselé snímky!

Fotosoutěž je založena na formě anket. O hlasování rozhodujete jen vy na našich webových stránkách! Jednotliví vítězové týdenních kol postoupí do celorepublikového finále.

Zajímavost:

Na úterý 5. října připadá Mezinárodní den úsměvu. Tento den si připomínáme od roku 1999, ale celé to začalo již v roce 1963, kdy americký malíř a tvůrce reklam Harvey Ross Ball dostal za úkol vytvořit něco, co by pomohlo podpořit a posílit morálku zaměstnanců jedné americké pojišťovací společnosti. A tak umělec namaloval dnes již legendárního smajlíka - usmívající se tvář. Harvey Ball založil v roce 1999 nadaci World Smile Foundation jako neziskovou charitativní společnost, která mimo jiné pořádá Světový den úsměvu - den věnovaný "dobré náladě a dobrým skutkům". Sloganem tohoto dne je "Udělejte laskavost - pomozte jedné osobě usmát se".