Asistenční psi mají pro děti s různými typy postiženími mnoho výhod. Dětem nejen pomáhají kompenzovat jejich limity spojené s postižením, ale také plní poslání čtyřnohého parťáka. Pes se speciálním výcvikem tvoří komunikační most mezi dítětem, jeho blízkými i okolím. Jak může asistenční pes dítěti pomoct? Co všechno obnáší jeho výcvik? A má na něj nárok každý? Nejen o tom jsme si povídaly s Mgr. Klárou Pragerovou, vedoucí sociální služby organizace Pestrá, o.p.s., kde cvičí asistenční psy pro dospělé i děti.

Asistenční pes je pro dítě pomocník i parťák | Foto: Se svolením organizace Pestrá, o.p.s.

Povězte nám, pro jaká postižení u dětí jsou asistenční psi vhodní či dokonce nezbytní?

Nejčastějšími klienty pro asistenčního psa jsou děti s tělesným postižením, které mají nervosvalové postižením či dětskou mozkovou obrnu. V případě kombinovaného postižení se k tomu tělesnému může přidat zrakové, mentální, sluchové nebo záchvatové onemocnění. Často se také psi cvičí pro děti s poruchami autistického spektra, vývojovou dysfázií a hyperaktivitou.

Život s atypickým autismem je složitý. Matějovi pomůže psí kamarád Rufus

Potřeby dětí se samozřejmě od nároků dospělých liší. Jaké vlastnosti by měl mít vhodný pes pro dítě?

Asistenční pes pro dítě i dospělého klienta má podobné žádoucí vlastnosti. Důležité je, aby měl přátelský vztah k lidem, byl rád v jejich blízkosti a měl radost z kontaktu s nimi. Asistenční pes musí být komfortní s projevy dětí, které se pojí s jejich postižením. Asistenční pes je tak zvyklý na specifické projevy zejména dětí s poruchami autistického spektra. Tyto projevy ale nesmí být pro psího pomocníka ohrožující.



Která plemena jsou pro roli asistenčních psů nejvhodnější?

Primárně je nejdůležitější myslet ne na plemeno, ale na povahu psa a charakter rodiny, do které bude asistenční pes po výcviku přicházet. I když má každý asistenční pes jasné, jak se má chovat a jaké speciální dovednosti bude umět pro konkrétní dítě, tak má své přirozené preference. Dbáme na to, jak jednotliví psi reagují na dítě a jeho rodinné členy a při výběru psa to zohledňujeme. Finálně dáváme na názor rodiny, pracovníků i samotného psa. Mezi oblíbená plemena patří zlatý a labradorský retrívr, border kolie a v případě nealergenních plemen jsou to portugalský vodní pes či pudl.

Jak vypadá takové „výběrové řízení“ na psího pomocníka?

Štěně z prověřené chovatelské stanice je nejdříve přibližně osmnáct měsíců ve výchově. Po celou dobu bydlí doma u dobrovolníka nebo dobrovolnické rodiny. Cílem je socializovat a vychovat štěně tak, aby postupně zvládlo správné hygienické návky, slušné chování v domácím prostředí, přivolání na jméno, pohyb v různém prostředí a zejména bylo fixováno na člověka. Takto vychovaný pes přichází do výcviku k trenérovi asistenčních psů. Každý takový pes se setkává s vytipovanou rodinou a pozorujeme, jak dítě a pes vzájemně vyhledávají blízkosti a pozornost, jak probíhá odměňování psa dítětem a další připravené aktivity. V případě, že se tým pracovníků i rodina shodne, že pes je vybraný správně, dostáváme se do fáze intenzivní spolupráce. V opačném případě, kdy rodina váhá nebo neproběhlo „správné naladění“, vybíráme jiného psa.

Podívejte se, jak probíhá výběr a výcvik asistenčního psa:

Zdroj: Youtube

Co všechno musí pes umět, než se od vás přestěhuje do nové rodiny?

Výcvik asistenčního psa trvá přibližně osm měsíců. Během nich se pes učí být ovladatelný v různých prostředích a sadu speciálních dovedností. Ty má každý pes jiné podle individuálních potřeb dětí. Již během výcviku se dítě a rodiče se psem ve výcviku pravidelně vídají a učí se, jak správně všechny dovednosti psa využívat v každodenní praxi.

Pestrá je první organizace v Česku, která cvičí psy bez použití kotců. V čem je to pro výcvik psa lepší?

Pes ve výchově i speciálním výcviku v naší organizaci Pestrá je výhradně v domácím prostředí. V něm má možnost přirozenou formou poznat a reagovat na běžné situace, jako jsou například zvuky domácích spotřebičů. Vychovatel i trenér mohou pracovat se psem v průběhu celého dne, nejen ve chvíli, kdy jde pes na práci z kotce ven.

Děti a pes. Zdroj přátelství, lásky i učení aneb život se psem je o chlup lepší

Kolik psů už jste v Pestré vycvičili?

Na začátku června letošního roku jsme předali jubilejního osmdesátého asistenčního psa a byla jím asistenční fenka Sendy pro dospělého klienta s tělesným postižením.

Jaký příběh dítěte a jeho psa Vám nejvíce utkvěl v paměti?

Naše práce je v určitém smyslu poslání a každé dítě se svým asistenčním psem píše unikátní příběh svého rozvoje a posunu. Ať je to menší závislost na rodičích, rozvoj slovní zásoby, zlepšení pohybu, snížení epileptických záchvatů nebo ochota dětí zvládat náročné situace v rušných prostředích nebo u lékařů. Každé naše dítě po boku svého asistenčního psa zažívá kvalitnější a pestřejší život a to je pro nás ten největší motor pro další práci.

Co s sebou na dovolenou k moři? Neopren a oblečení s UV faktorem ocení i miminka

Pokud bych já jako rodič chtěla svému dítěti pořídit psího pomocníka, mohu se s klidným svědomím obrátit na jakékoliv cvičiště, které se prezentuje tím, že umí cvičit asistenční psy?

V Česku existuje více organizací, které se výcvikem asistenčních psů prezentují. Pro všechny zájemce je důležité vědět, že je vhodné si vybírat akreditované a prověřené organizace. Akreditace výcviku od mezinárodní organizace a například poskytování sociální služby může zájemcům zaručit, že bude výcvik psa a práce s celou rodinou dle profesionálních standardů.

Co musím udělat pro to, abych pro dítě získala psího pomocníka? Může si ho pořídit každý?

Nejlepší cestou je oslovit pracovníky organizace a popovídat si, jak může asistenční pes pomoct konkrétnímu dítěti. Mnoho zájemců si myslí, že na asistenčního psa nemají nárok, ale není tomu tak.

Je pořízení asistenčního psa finančně náročné? Přispívá na něj pojišťovna?

Celkové náklady na pořízení, výchovu, výcvik a předání psa se pohybují kolem 250 až 300 tisíc korun. Pojišťovny ani Úřad práce na ně žádnou částkou nepřispívají. V naší organizaci neseme zodpovědnost za financování my, ale uvítáme součinnost rodiny při hledání finančních prostředků na jejich konkrétního psa ve výcviku.



Může dětem na asistenční psy přispět i veřejnost?

Každé naše dítě má se svým psem ve výcviku na webových stránkách medailonek s odkazem na možnost finanční podpory. A také máme v rámci naší činnosti cestovní agenturu a prodejem zájezdů ověřených cestovních kanceláří získáváme provize, které také putují na výchovu a výcvik asistenčních psů.