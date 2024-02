Před časem se slavilo významné výročí na poli českého zdravotnictví. Uplynulo totiž přesně 40 let od doby, co se ve Fakultní nemocnici Brno narodilo první „dítě ze zkumavky“ v tehdejším Československu. Velkou inspirací bylo tehdy první takové dítě na světě, které se narodilo v roce 1978 ve Velké Británii. Asistovaná reprodukce od té doby prošla mnoha vývojovými změnami a vylepšeními.

Metoda IVF je stále žádanější. Ocení ji zejména páry, které nemohou počít dítě nebo na tento okamžik příliš dlouho čekají. | Foto: Shutterstock

Asistovaná reprodukce:

Metoda zvaná zkráceně IVF se stala populární v celém světě, ale do Česka dodnes jezdí i spousta párů ze zahraničí. Je to kvůli kvalitě a cenové dostupnosti těchto služeb. Ve většině případů se jedná o páry, které nemohou počít dítě přirozeným způsobem. Už v roce 1979 v Brně vzniklo Centrum asistované reprodukce. „První embryo po umělém oplodnění skončilo v roce 1980 potratem. V roce 1982 už ale bylo umělé oplodnění úspěšné,“ informuje web Fakultní nemocnice Brno.

Zlomový milník. První československé dítě ze zkumavky oslavilo 40 let

O první „dítě ze zkumavky“ se zasloužil především tehdejší gynekolog a porodník Ladislav Pilka, který působil ve Fakultní nemocnici Brno. Jeho úspěchy dosáhly světového věhlasu.

Co je to vlastně IVF?

Metoda IVF (zkrácený výraz z „In vitro fertilisation“, česky „In vitro fertilizace“, pozn. red.) je proces oplodnění, kdy je vajíčko se spermií spárováno tzv. in vitro, tedy ve skle.

Metoda IVF je vhodná pro páry, kterým se nedaří počít dítě nebo dlouho čekají:

Tento proces zahrnuje monitorování celého průběhu ovulace (uvolnění zralého vajíčka schopného oplodnění z vaječníku, pozn. red.) pacientky, aby mohlo být oplodněné vajíčko zavedeno do její dělohy. Záměrem je úspěšné těhotenství u párů, kterým se nedaří mít děti. Děti zplozené pomocí IVF se hovorově nazývají „děti ze zkumavky“.

Historie dětí ze zkumavek

První snahy o pokus metody IVF se vážou už k roku 1973 v Americe. O něco později američtí vědci a lékaři Howard a Georgeanna Jonesovi otevřeli při lékařské fakultě na univerzitě ve Virginii v březnu 1980 první kliniku IVF. A byli to také oni, kteří sledovali práci britského vědce Roberta Edwardse.

Právě jemu pomohli o dva roky dříve přivést na svět první „dítě ze zkumavky“ – Louise Brownovou, informuje zpravodajský web American Experience.



Zkumavka, ve které začala Louise Brownová svůj život, je nyní vystavena v Muzeu vědy v Londýně. Když se Louise narodila, do malého městečka Oldham na jihozápadě Anglie se sjela světová média. Časopis Time tehdy tuto situaci označil za „možná nejočekávanější porod za posledních 2000 let“, píše web tohoto světového média.

Vrátíme-li se do Brna, tam trvalo po prvním narození dítěte ze zkumavky téměř další dva roky, než se lékaři dočkali druhého těhotenství z umělého oplodnění.

Aktuální statistiky říkají, že IVF je stále spolehlivější a bezpečnější metodou:

Profesor Pavel Ventruba, který tehdy asistoval u aplikování metody IVF v Brně, vzpomíná, že to vše navíc probíhalo bez vymožeností a léků, které byly tehdy dostupné na západě. „Vše se vyrábělo svépomocí a úspěšnost nebyla tak vysoká,“ uvedl pro web Fakultní nemocnice Brno.

Metoda ušla kus cesty

Od svého prvního úspěchu v roce 1978 došlo u IVF k mnoha vylepšením a změnám.

Milada Brandejská, medicínská ředitelka kliniky asistované reprodukce Europe IVF.Zdroj: se souhlasem Europe IVF „Jedním z klíčových trendů byl rozvoj techniky ICSI, která pomáhá zejména párům trpícím mužským faktorem neplodnosti a která umožní přímé vpravení spermie do vajíčka. Současně umí zajistit oplodněným vajíčkům a embryím stále více vhodnější prostředí pro přežití, než jsou umístěna do těla matky,“ říká k tématu Milada Brandejská, medicínská ředitelka kliniky asistované reprodukce Europe IVF. Zároveň dodává, že dalším významným krokem bylo zavedení předporodní diagnostiky, která významně snižuje riziko genetických onemocnění u novorozenců. Veškeré nové kroky pak vedou ke zvyšování úspěšnosti a bezpečnosti léčby neplodnosti.

Světová kvalita a zahraniční klientela Česká republika se řadí ke světové špičce v léčbě neplodnosti. To vše s ohledem na naší dlouhou tradici, vysokou míru úspěšnosti, pokročilé léčebné metody, dostupnost kvalitní péče a relativně nízké náklady ve srovnání s jinými zeměmi Evropy. „Tato kombinace kvality a cenové dostupnosti k nám přitahuje mnoho zahraničních klientů z Německa, Francie, Itálie, Spojeného Království, Srbska, ale také Austrálie, Spojených států nebo Arabských emirátů,“ uvádí Milada Brandejská.

Chci podstoupit IVF. Kolik mě to bude stát?

Spousta párů, které se rozhodnou, že už dále nechtějí čekat, se jistě zajímá, kolik celá tato záležitost stojí. V České republice klientkám do 40 let hradí zdravotní pojišťovny první tři cykly umělého oplodnění. Pokud bylo v prvních dvou cyklech transferováno jen jedno embryo, tak hradí i čtvrtý cyklus. Na každý cyklus je potřeba doplatit asi 17 100 korun, jelikož obsahuje užitečné úkony, které se na pojišťovnu již nevztahují.

Příběh s dobrým koncem

Asistovanou reprodukci se rozhodla vyzkoušet i Kateřina Svobodová se svým manželem. „Měli jsme pocit, že už jsme připraveni, nebyli jsme nejmladší (30 a 31 let) a nechtěli čekat. Nejdříve jsme hlavně chtěli zjistit, jestli a případně co je tedy špatně, abychom neztráceli čas, kdyby bylo něco hodně špatně,“ odůvodňuje své rozhodnutí Kateřina Svobodová.

Vítejte ve světě siamských dvojčat. Z jejich příběhů mrazí, v Česku vymizela

„Nejvíce času zabrala ‚genetika‘, která se rovnou posílá na specializované pracoviště, kde se dlouho čeká na výsledky, okolo šesti týdnů. Zjišťovalo se zde, jestli spojením našich genů můžeme mít zdravé dítě. Tím, že jsme měli dobré výsledky, zkusila se dvakrát inseminace (metoda, při které lékaři vloží očištěné sperma katetrem během ovulace přímo do dělohy, pozn. red.) a pak IVF. Důležitá byla fáze vkládání embrya. Celkem jsme pomocí IVF zplodili několik embryí. Přišli jsme, embryolog nám ukázal fotky embryí na obrazovce s tím, že jedno bylo ve vývoji rychlejší. To bylo dobré znamení a to vybrali. Ostatní tři dobrá máme zamražená,“ popisuje Kateřina proces, při kterém se vybíralo embryo, které mělo zhruba stejný vývoj, jako kdyby bylo zplozeno normální cestou.

„Vložení embrya byla rychlovka, kdy zavedli katetrem embryo do dělohy, jen tak, vůbec jsem to necítila. Půl hodiny jsem ležela a mohla jít. Nevěřila jsem, že nevypadne,“ směje se Kateřina a dodává, že měla s manželem velké štěstí. Vše totiž vyšlo hned na první pokus.

Návrat látkových plen? Rodiče s "látkovkami" ušetří peníze i životní prostředí

Celý proces, který není ani z hlediska psychiky vůbec jednoduchý, Kateřina Svobodová hodnotí s odstupem velice dobře. Ostatním ženám by pak klidně IVF doporučila. „Podle mě je úžasný, že tu možnost máme, ale asi bych doporučila ještě zkusit i jiné přirozené alternativy předtím. I když u někoho to může být zbytečné, čehož jsem se bála já,“ uzavírá.

Co znamená proces IVF pro ženu krok za krokem:

Potlačení menstruačního cyklu – aplikuje se pomocí tzv. stimulačních léků, které obsahují potřebné hormony Pomoc vaječníkům vyprodukovat více vajíček – dostatek zralých vajíček umožňuje jejich úspěšné odebrání pro další kroky Kontrola pokroků Kompletace vajíček – odebraná vajíčka jsou ve speciálním roztoku v kultivačním boxu s optimálními podmínkami pro oplození a vývoj embrya Oplodnění vajíček – spojení spermatu muže s vajíčkem ženy Přenos (zavedení) embrya – zpravidla po 5 dnech se vybrané embryo přenese do dutiny děložní

Zdroj:NHS

IVF je stále žádanější

Čísla provedených umělých oplodněních stále narůstají. Podle odhadů Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii se dodnes na celém světě narodilo díky této metodě téměř deset milionů dětí. Z celkového počtu je to asi 5–7 % od počátků metody.

Pro páry, kterým se nedaří mít děti, je úspěšné těhotenství velkou radostí:

„Odborníci předpokládají, že za dvacet let se při současném trendu oddalování početí prvních potomků může narodit za pomoci metod umělého oplodnění až každé třetí či čtvrté dítě,“ zmiňuje v závěru Milada Brandejská z kliniky asistované reprodukce Europe IVF.